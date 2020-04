Selena Gomez estrenó “Souvenir” y fans están convencidos que es sobre The Weeknd

Selena Gomez estrenó tres nuevos temas de la edición deluxe album, “Rare”, y una de ellas es “Souvenir”, que ha convencido a sus fans que fue inspirada por su ex-novio, The Weeknd.

¿Selena Gomez le escribe a The Weeknd?

En 2017, Selena Gomez y The Weeknd tuvieron un muy público noviazgo que solamente duró 10 meses, tras lo cual la latina reinició su relación con el polémico, Justin Bieber.

Ahora, los fans de Selena Gomez están seguros que la relación con The Weeknd podría no haber terminado por completo tras escuchar uno de los versos de “Souvenir”, su nuevo sencillo.

¿Selena Gomez le escribe a The Weeknd?

El verso de Selena Gomez en “Souvenir” que ha hecho sospechar a sus fans sobre la posible dedicatoria a The Weeknd es: “Calling your name, the only language I can speak”.

El “Calling your name” en “Souvenir” de Selena Gomez podría ser una referencia al sencillo de 2018 de The Weeknd, “Call Out My Name”, que a su vez fue dedicada a la latina, o eso suponen los fans de la ex- pareja.

¿También The Weeknd le escribe a Selena Gomez?

Para los fans de Selena Gomez y The Weeknd, las referencias al “di mi nombre” son el sello representativo de la ahora ex- pareja, ya que pueden encontrarse en todas las canciones que supuestamente se han dedicado el uno al otro.

Te puede interesar: Selena Gomez revela ser bipolar ¡Y Miley Cyrus fue la primera en saberlo!

Fans de The Weeknd suponen que la ruptura con Selena Gomez lo inspiró a crear al menos 3 canciones sobre la ex- actriz de Disney Channel: “Call Out My Name”, “Missed You” - también con una referencia al “decir su nombre” -, y “Save Your Tears”.

La única canción que no tendría esta referencia es “Save Your Tears” de The Weeknd, aunque también creen que sería sobre la latina, ya que supuestamente es la misma canción registrada en la Sociedad Americana de Compositores, Autores y Editores bajo el nombre, “Like Selena”.