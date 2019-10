Selena Gómez: estos son los mejores memes de su regreso musical

Selena Gómez nos ha traído al borde de la silla con sus dos nuevos temas, y es que la ex protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place nos ha mostrado una canción lista para desgarrarnos el alma, y otra para empoderarnos en menos de 24 horas. Por ello, era lógico que este cambio drástico nos regala mucho material para memes

No hay nada en México que no se vuelva un meme, pues todo lo tomamos a broma, y más los temas en tendencia, por ello a través de Instagram, ya salieron a relucir los primeros memes que se basan en la bipolaridad que hay en las canciones.

Selena Gómez ha estado en tendencia en los últimos días, y si bien su canción Lose You To Love Me, es una canción sobre la importancia de dejar soltar para poder encontrar el amor propio, los mexicanos la han comparado con una de las canciones iconos del despecho amoroso, así es, Selena Gómez se ha convertido en la nueva Paquita la del Barrio.

Otros de los principales memes fueron sobre como ayer “llorábamos” y hoy nos levantamos “En perra” o “Ganando como siempre”, pues, después de todo, Selena Gómez tiene muchos más fanáticos que el propio Justin Bieber.

En una declaración de sus recientes entrevistas, Selena Gómez ha asegurado que este par de canciones solo fueron el pre, pues en realidad ha dejado lo mejor para el final. Esta noticia ha dejado con un fuerte shock a los fanáticos, quienes esperan con ansias que Selena Gómez saque una tercera canción.

La cantante del momento cuenta con más de 158 millones de seguidores en Instagram, posicionando como una de las cantantes más seguidas en dicha plataforma, solo por debajo de Ariana Grande y Cristiano Ronaldo, quienes la superan por unos cuantos millones de seguidores más.

