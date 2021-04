La hermosa actriz y cantante, Selena Gómez ha estado en medio de rumores tras las declaraciones de Mhoni Vidente en donde confirmó que Selena Gómez está embarazada sin embargo ya han pasado dos meses desde esta premonición y aún no lo hemos podido confirmar con certeza.

La vidente conocida mayormente en México, dijo durante un programa que Gómez estaba embarazada de The Weeknd. “Tiene tres o cuatro meses y va a ser niña. Tiene 28 años y está en su etapa de ser madre", aseguró la astróloga.

Esto conmocionó a los fans y a la prensa quienes comenzaron a cuestionar aún más a la astrologa Mhoni Vidente para que diera más detalles del presunto embarazo de la famosa, mientras tanto, Selena Gómez sigue disfrutando de su éxito al ser la número 1 del Top Latin Albums de Billboard.

¿Existen fotos de Selena Gómez embarazada?

Las fotos parecían una muestra clara de su presunto embarazo

En la web existen decenas de fotos de Selena Gómez muy tierna en donde aparenta estar embarazada pero estas no son más que farsas ya que a la cantante le gusta colocarse prendas oversize que no remarcan su figura, haciéndola lucir de un peso mayor al que usualmente tiene.

Selena Gómez ha levantado sospechas muchas veces

Sumado a la postura, el ángulo de la foto y decenas de puntos más, las fotos de los paparazzis hacen que Gómez pareciera realmente estar esperando un bebé sin embargo hasta abril del 2021 esto no ha podido ser confirmado y la noticia solo ha quedado como un fuerte rumor que no se logra sustentar.

¿Selena Gómez está embarazada en 2021?

Videntes aseguran que en este año Selena Gómez podría tener un hijo

Hasta el momento no se ha podido confirmar nada sobre el presunto embarazo de la famosa además que supuestamente ya no tiene una relación sentimental con The Weeknd así que lo más probable es que todo se trate de una simple farsa.

Por el momento Selena se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera innovando con diferentes ritmos musicales e incluso grabó recientemente algunas canciones en español así que no hay probabilidades altas de que Selena Gómez está embarazada.

¿Crees que Selena se embarace este año? Sí, creo que si 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> No, no lo creo 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.