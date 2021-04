Selena Gómez: Sus relaciones y su posible embarazo

Selena Gómez es una de las actrices más reconocidas a nivel internacional, y por ello los rumores siempre están al acecho.

En esta ocasión, la persona encargada de lanzar un rumor sobre la cantante fue la vidente mas famosa de México, Mhoni Vidente, quien según una visión suya la famosa estaría embarazada.

La vidente consideró que Selena Gómez está embarazada a sus 28 años de edad, pues está en la mejor etapa para ser madre, y que el papá de la pequeña sería The Weeknd, su ex pareja.

Selena Gómez y The Weeknd

Mantuvo una relación de 20 meses con The Weeknd

Fue en 20017 cuando la intérprete de “Love you like a love song” presumió estar en una relación con Abel Makkonen, mejor conocido como The Weeknd, sin embargo, su romance no duró mucho ya que solo tuvieron 10 meses de relación.

Por el momento no se les ha visto juntos de nuevo, por lo que es poco probable que Selena Gómez está embarazada de Abel.

Selena Gómez y Justin Bieber

Su relación con Justin Bieber ha sido tachada como Tóxica

Como es bien sabido, una de las relaciones más fuertes que tuvo la ex chica Disney fue con el cantante Justin Bieber, con quien duró varios años de relación. Sin embargo, mientras el intérprete de “Boyfriend” ya está casado y con deseos de formar una familia, Selena Gómez solo afronta rumores de posibles embarazos sin tener una pareja.

Novio de Selena Gómez 2021

Se rumora su relación con Jimmy Butler

Este 2021 corrió el rumor de que la actriz de Los Hechiceros de Waverly Place podría estar estrenando novio. Sería presuntamente Jimmy Butler, jugador de Miami Heat, pues ambos han sido captados en varias citas. Sin embargo, la cantante Selena Gómez aún no destapa su romance.

Selena Gómez Instagram

La estrella musical es una de las personalidades más seguidas en su cuenta oficial Instagram con 222 millones de followers, y recientemente presumió su nuevo look, sin embargo, sus fotos acrecientan los rumores de que Selena Gómez está embarazada, debido a que en la mayoría de sus post no muestra su abdomen, y son fotos únicamente de cara.

¿Crees que Selena Gómez está embarazada?, dinos tu opinión en los comentarios y síguenos en La Verdad Noticias para enterarte de todo sobre el mundo del espectáculo.

