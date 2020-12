Selena Gómez está ORGULLOSA de sus raíces mexicanas

Selena Gómez repitió varias veces que está sumamente orgullosa de sus raíces mexicanas y lo feliz que está de pertenecer a una familia mexicana-americana que incluso lo ha llevado a hacer activismo político a su favor.

En una entrevista reciente con Vogue México, la actriz de “Los Hechiceros de Waverly Place", Selena Gómez, comentó que sus abuelos, quienes son de origen mexicano, viven con ella y que por eso la familia lo es todo para la cantante de “Rare”, lo que hace que se siente orgullosa de sus raíces y las presume en todo momento.

Aunque Selena Gómez nació en Texas, Estados Unidos, y no habla español, siempre se muestra orgullosa del viaje que emprendieron sus abuelos, junto con desde Guadalajara hasta Texas, en busca de una vida distinta y sus sacrificios también la han llevado hasta dónde está ahora.

Es por eso que dentro del repertorio de composiciones musicales de Selena Gómez se encuentra la canción “Un año sin Lluvia”, la cual se encuentra tanto en español como en inglés, y por ahora es la única canción que ha interpretado en el idioma de sus abuelos.

Por eso, Selena Gómez no se inmuta en señalar que sus abuelos son inmigrantes y que llegaron de manera ilegal a los Estados Unidos, historia que comparten muchos en el país vecino, sobre todo luego de las políticas migratorias que existen en Estados Unidos.

Y es que, según contó la propia Selena Gómez, sus abuelos y su tía ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal, en la parte trasera de un camión, por lo que durante la renovación de la presencia de nuestro vecino del norte, la vimos activa en sus redes sociales promoviendo el voto para Joe Biden y unas políticas migratorias menos estrictas.

La cantante se mostró orgullosa de sus raíces mexicanas

Su nombre y su conexión con México

En una entrevista que Selena Gómez ofreció para la plataforma de streaming Netflix, y que te mostraremos en La Verdad Noticias, señaló que sus padres habían elegido su nombre en honor a la fallecida Selena Quintanilla, quien también provino de una familia de migrantes mexicanos y se convirtió en un icono de la música latina en todo el mundo.

Y aunque Selena Gómez no es una cantante de música latina, no podemos negar el éxito que ha tenido no solo como cantante, sino también como actriz, ahora como empresaria luego de que lanzó su línea de cosméticos “Rare Beauty”, e incluso como productora, con su serie 13 Reasons Why.

Sin duda su historia familiar ha influido mucho en Selena Gómez, ya que no solo se ha pronunciado en favor de los derechos de los migrantes latinos, sino que también ha prestado sus plataformas para dar voz a los afrodescendientes y con ello buscar mejores condiciones de vida para aquellos que llegaron y provienen de inmigrantes.

