Selena Gomez es víctima del body-shaming

La actriz y cantante derrochó elegancia a través de un hermoso vestido de la firma Valentino.

El pasado martes 10 de enero se llevó a cabo la 80.ª entrega de los Golden Globes en The Beverly Hilton y uno de los momentos más llamativos de la noche fue ver a Selena Gómez modelar un vestido de terciopelo en color púrpura de la firma Valentino mientras lucía un maquillaje hecho por Hung Vanngo y llevaba su cabello amarrado en una coleta.

Cabe destacar que su presencia en el evento se debió a que la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood la nominó en la categoría a Mejor Actriz de Televisión en una serie musical o de comedia por su rol protagonista en ‘Only Murders in the Building’, categoría que lamentablemente perdió contra Quinta Bronson y ‘Abbott Elementary’.

El look de la actriz y cantante en la gala de los Golden Globes 2023 fue halagado por los expertos en moda.

A pesar de que ella se veía muy bien en este atuendo, más de un cibernauta han lanzado duras críticas en su contra al asegurar que era bastante evidente que “había subido de peso” sin tener en cuenta que ella enfrenta una dura batalla contra la enfermedad del Lupus.

Le pone un alto a los haters

Selena Gómez responde a críticas sobre su peso que recibió tras su paso por los Golden Globes 2023 pic.twitter.com/G3CBOIE9Yl — Luis Cisneros (@Hi_Soy_Cisneros) January 16, 2023

Una vez culminado el evento, la intérprete de ‘Who Says’ realizó una transmisión en Instagram mientras iba rumbo a su casa. Fue ahí donde se enfrentó a las críticas que recibió sobre su peso pero ella supo responder de una manera bastante madura, lo cual fue aplaudido por sus fieles fanáticos.

“Estoy un poco grande en este momento porque me divertí durante las vacaciones pero no nos importa”, declaró Selena Gómez, quien en ese momento estaba acompañada de Gracie Elliott Teefey, su adorable hermana de tan solo 9 años de edad que se robó las miradas en los Golden Globes 2023.

¿Por qué es tan famosa Selena Gomez?

Hoy en día, la joven triunfa con la serie 'Only Murders in the Building'.

Selena Gómez es una destacada actriz, cantante y empresaria que inició su carrera artística desde muy temprana edad pero fue hasta 2007 que fue elegida como protagonista de ‘Los Hechiceros de Waverly Place’, exitosa serie de Disney Channel que la catapultó a la fama.

