¿Selena Gomez es víctima de estándares de belleza poco realistas?

Selena Gomez habló sobre cómo se ha visto afectada personalmente por estándares y tendencias de belleza poco realistas a lo largo de su carrera ante el público.

Aunque usar maquillaje para el trabajo desde que era muy pequeña le ha pasado factura a la actriz, la experiencia finalmente inspiró a Gómez a lanzar su propia línea de productos de belleza.

“He estado maquillándome desde que tenía siete años”, le dijo a Elle la estrella de Only Murders in the Building. "Eres tan joven y estás trabajando".

Tengo profesionales maquillándome y de repente puedo parecer de 25 cuando tenía 16, y fue una locura. Luego me sentí como, 'oh, me veo demasiado joven todo el tiempo. Debería lograr ese look más. Debería intentarlo'. Simplemente me hizo cuestionar mi belleza por lo que era".

"He sido víctima de querer cambiar mi rostro y hacer cosas porque veo tendencias tan intensas", continuó Gómez.

“Creo que la parte más gratificante de crear [Rare Beauty] es que creamos un lugar para las personas que no necesariamente quieren hacer su trabajo o cambiar su rostro. Solo quieren abrazar lo que son y lo que tienen ".

Rare Beauty, la marca de maquillaje de Selena

La talentosa Gomez inició Rare Beauty como una experiencia de belleza de "una especie de mente, cuerpo y alma" para las personas que quieren sentirse lo mejor posible sin cambiar su apariencia.

"Incluso si te gusta usar más maquillaje, incluso eso funcionará con mi marca", explicó. "Es por eso que quería que la marca estuviera ahí para las niñas y los hombres y para quienes sintieran que está bien no parecerse a los demás".

Continuó adelantando futuros lanzamientos de productos para Rare Beauty en el futuro, sin embargo, todavía no podía revelar demasiado. “Obviamente, los productos futuros que están por venir de los que no puedo hablar y de los que desearía poder, también traerán el elemento de ser un poco más creativo con tu maquillaje”, dijo.

¿Qué hace Selena Gomez actualmente?

Mientras tanto, la hermosa Selena Gomez está trabajando duro para filmar la temporada de segundo año del gran éxito de Hulu Only Murders in the Building. Gómez interpreta a Mabel Mora, cuyo vestuario terminó acaparando el protagonismo.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.