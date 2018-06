Selena Gomez es llamada fea por fundador de Dolce&Gabanna

Hace apenas unas horas se desató una polémica en redes sociales pues Stefano Gabbana, co fundador de Dolce&Gabanna, llamó fea a Selena Gomez en una publicación de Instagram, los fans de Selena Gomez han emprendido

Esta fue la foto criticada de Selena Gomez

Un ataque masivo hacia Gabbana por este comentario que han tachado incluso de racista.

El evento sucedió en Instagram, cuando la cuenta del portal de moda internacional The Catwalk, subio una imagen compuesta con varias fotografías de Selena Gomez, luciendo vestidod de color rojo, esta imagen pedía a los seguidores que votaran por el look que más les había gustado de Selena.



Fue entonces cuando Stefano Gabbana aprovechó este mini foro de moda para poder escribir su crítica al respecto, lo duro de su comentario se hizo tendencia en cuestión de horas pues en la publicación escribió: “È proprio brutta!!!”, que quiere decir en italiano “es muy fea”.

Estas fueron las palabras que desataron un caos y los fans de Selena Gomez fueron quienes emprendieron una campaña en contra de este empresario, fueron en los mismos comentarios que los reclamos no se hicieron esperar y fue el mismo Stefano quien pidió que lo bloquearan, no sin antes insultar a la gente que comentaba al llamarlos estúpidos.



No obstante parece que el afamado diseñador es conflictivo, pues hace unos días se vio envuelto en otro escándalo similar al criticar de la misma manera a Kate Moss, sin duda este tipo de comportamiento no debería realizarse por parte de figuras públicas ya que no solo dañan la imagen de las artistas, si no su imagen propia.



Por su parte los fans de Selena Gomez han sugerido toda clase de boicot a la marca Dulce&Gabbana, y han llamado racista y hasta celoso al diseñador pues aseguran que sus palabras se fundamentan debido a que una artista u otra use o no sus diseños.