¡Selena Gómez es flechada por el primo de Justin Bieber y luego le dice GORDA!

Clayton Soyka es primo de Justin Bieber y causó gran enojo de los fans de Selena Gomez por realizar comentarios en sus redes sociales en donde señalaron que solo deseaba obtener sus 5 minutos de fama a expensas de la joven cantante al referirse a ella de manera ofensiva.

Como usted recordará, la también actriz estadounidense y Justin Bieber vivieron un tórrido romance durante varios años, lo que provocó que sus familias se conociera y convivieran entre ellas; fue así como inicia la historia entre Clayton Soyka y Selena Gomez.

Ahora, aprovechando que la cantante no tiene novio, el primo de Justin Bieber alzó la mano para anotarse en la larga lista de pretendientes para acercarse al corazón de Selena Gomez, sin embargo, las cosas no resultaron como él esperaba.

Hace tan solo un par de días, Selena Gomez estrenó el video de una emblemática canción con la cual señala en su letra que al fin cerró un ciclo en su vida con su ex novio Justin Bieber; nos referimos al tema: ‘Lose You To Love Me’.

Fue justo en esa publicación hecha en la cuenta oficial de Instagram de la cantante cuando Clayton Soyka salió a la luz para lanzar una propuesta que a la mayoría de los seguidores de Selena le pareció de mal gusto:

“Todavía estoy soltero, puedes amarme en su lugar.”

Ante la desafortunada propuesta de Clayton Soyka, una oleada de fans de Selena Gomez comenzó a seguir su cuenta para saber más sobre él, colocando un sinfín de comentarios en sus fotografías, por lo que el joven se vio en la necesidad de realizar un Live Video explicando la situación.

El primo de Justin Bieber dijo que nunca imaginó que su comentario tuviera tanto potencial como para iniciar un desastre en las redes sociales, ya que en menos de 30 minutos obtuvo más de 400 seguidores en su cuenta personal.

No obstante, lo que realmente indignó a todos los Selenators (fans de Selena) no fue la indecorosa propuesta, sino que en su afán de justificar su acción arrojó varios comentarios desagradables al referirse al peso de Selena Gomez:

“Ganó peso y ya no es atractiva”, dijo Clayton Soyka.

