Selena Gomez es atacada en redes por lucir su figura en bikini

El regreso de Selena Gomez a la música ha dado de qué hablar en las redes sociales, pues algunos internautas han criticado el físico de la ex chica Disney, pues ahora luce con una figura más curvilínea.

Recordamos que Selena Gomez estuvo un tiempo distante de los escenarios, debido a los problemas que comenzó a tener con su enfermedad de lupus y por supuesto lo difícil que fue para la famosa la separación con Justin Bieber.

Sin embargo, los nuevos temas de Selena Gomez han emocionado a sus fieles admiradores, al escuchar la letra de sus canciones en cierta parte hablan sobre el proceso del final de su romance con el intérprete de “Baby”.

Aunque algunos internautas han juzgado el físico de Selena Gomez, pues ahora luce con unos kilos de más, pero a pesar de ello, a la famosa parece no importarle ya que muestra con mucha seguridad su cuerpo.

Una reciente fotografía que se ha filtrado en las redes sociales ha ocasionado las burlas para Selena Gomez, pues en la instantánea se puede apreciar a la ex de Justin Bieber disfrutar de un paseo en yate mientras luce un sexy bikini, sin embargo, las críticas no se hicieron esperar.

“Si no está embarazada no me explico esa barriga”. Comentó un usuario.