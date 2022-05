Selena Gomez es acusada de burlarse de Hailey Bieber y la cantante se disculpa

La cantante declaró que no sabía por qué estaba siendo criticada/Foto: Zona de Prensa

Selena Gomez recibió miles de críticas en su contra en sus más recientes videos en TikTok. Ya que los fans de Justin y Hailey Bieber aseguran que la cantante de “Same Old Love” se burló de la esposa de su ex novio en sus publicaciones.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, Selena Gomez se ha vuelto adicta a compartir videos en TikTok, y durante el martes publicó un clip donde comparte su rutina de skincare.

Sin embargo, justo el mismo día pero cinco horas antes, la modelo Hailey Baldwin-Bieber, esposa del cantante canadiense, también había compartió en TikTok un video “Get ready with me” donde muestra su rutina de skincare y de maquillaje.

Debido a que Selena publicó su rutina después que la de Hailey, miles de fans del matrimonio Bieber comenzaron a acusar a Gomez de supuestamente compartir ese video para burlarse de la modelo y de algunos de los gestos y poses que hizo en su clip.

Selena Gomez se disculpa por su video en TikTok

A pesar de que Selena Gomez no sabía por qué comenzó a ser criticada, decidió desactivar los comentarios de su video en TikTok y solamente dejó una disculpa para quienes llegaron a sentirse ofendidos por su post.

Selena aclaró que su video no fue con la intención de ofender a nadie/Foto: MV

“Por cosas así creo que en que deberíamos cuidar la salud mental. Chicos, no tengo ni idea de lo que hice, pero lo siento. No tenía malas intenciones, lo eliminaré pronto”, escribió la cantante y actriz, aunque por ahora no ha eliminado el video.

Cabe destacar que los fans de Selena también han atacado a Justin y Hailey Bieber no sólo en redes sociales, sino también en eventos públicos. Esto, a pesar de que la pareja lleva casi cuatro años casada, pues parece que los fans aún no superan el romance que alguna vez tuvieron Justin y Selena.

¿Cuándo terminó la relación de Justin y Selena?

Hailey se casó con Justin, sólo unos meses después de que el cantante terminó definitivamente con Selena/Foto: Music Mundial

La relación de “Jelena” comenzó en 2011, cuando él tenía 17 años y ella 19. Debido a que ambos eran muy jóvenes, conforme pasaban los años, terminaban su noviazgo y regresaban. Tras varios rumores de presuntas infidelidades por parte de ambos, y de una relación bastante tóxica, Justin Bieber y Selena Gomez terminaron definitivamente en los primeros meses de 2018.

