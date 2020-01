Selena Gomez es ATACADA por medusas en Hawaii (FOTO)

Selena Gomez es ATACADA por medusas en Hawaii

La famosa cantante estadounidense Selena Gomez ha causado mucho impacto en los últimos meses, pues tras el lanzamiento de su tema ‘Lose you to love me’ el escándalo de su relación con Justin Bieber volvió a nacer.

Resulta que la canción fue una hiriente indirecta para Justin Bieber, donde expresó todo el dolor que experimentó durante su romance con el actor canadiense.

Aunque Justin Bieber supuestamente respondió con su nueva canción ‘Yummy’ los ataques no parecen detenerse para Selena Gomez, pues ahora fue atacada, y no precisamente por Hailey Bieber.

Selena Gomez es atacada por medusas

Para celebrar el éxito actual de su carrera, Selena Gomez decidió tomarse unos días para relajarse, y escogió nada más y nada menos que la paradisiaca isla de Hawaii, donde deslumbró con su figura con un sensual traje de baño.

Desafortunadamente el día no pintaba bien para la cantante, pues mientras disfrutaba de las calidad aguas de Hawaii fue atacada por uno de los habitantes marinos de la zona, pues una medusa la atacó.

Aparentemente el ataque si tuvo bastante seriedad, pues las cámaras de los paparazzis la captaron dejando el mar para recibir atención medica por la picadura de medusa, por lo que se llevó un mal sabor de boca en su visita a Hawaii.

La pierna de Selena Gomez fue la víctima

Según informes de los paramédicos de la isla, Selena Gomez fue picada en una de sus piernas, pero afortunadamente solo se trató de un mal momento, pues la cantante ya se encuentra totalmente estable.

Te puede interesar: Selena Gómez conmueve a Taylor Swift con su nuevo álbum “Rare”

Cabe mencionar que en unas horas finalmente tendremos disponible ‘RARE’ el nuevo álbum de Selena Gomez, el cual ha sido esperado con ansias por millones de sus fans y seguramente causará un enorme impacto en redes sociales, pues se espera que contenga nuevos temas con indirectas a Justin Bieber.

Síguenos en instagram y entérate de las noticias trend de la semana.