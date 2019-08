Selena Gómez ¡enseñó TODO! con vestido transparente y sin CHONES

Selena Gómez ha destacado que sus atributos son tan grandes como sus ganas de seguir reinando en Instagram; pues una polémica fotografía se viralizó dejando muy en claro que ni está gorda, ni está embarazada como se presume; por el contrario está más buenota que como se dejaba ver antes.

Los rumores comenzaron a surgir hace poco más de un año, usuarios la miraban más acabada de lo normal, enfermiza entre otras cosas; esto luego de enterarse que Justin Bieber se uniría en matrimonio a Hailey Baldwin, acción que sin duda le partió el corazón a Selena Gómez.

La guapa ex actriz de Disney se mostró sin tapujos, pese a los malos comentarios que se han hecho sobre ella; asimismo se dio a conocer que por ahora se encuentra concentrada en lanzar su nueva línea de cosméticos, perfumes, cremas corporales y capilares; incursionando a la competencia de las Kardashian - Jenner, Beyoncé, Lady Gaga; entre algunas otras estrellas.

Selena Gómez, quien fuera ex novia de Justin Bieber, demostró que sus glúteos se ven mejor al natural que con cualquier otra prenda por encima; es por ello que posó con un vestido negro que tenía ligeras transparencias en los costados mismas que iban desde su cintura hasta sus tobillos y que también dejaron entrever que no llevaba calzón; cabe destacar que por el look que lleva posiblemente esta fotografía haya salido del baúl de los recuerdos.

Selena Gómez quien apenas tiene 27 años ha sido exitosa en todo aquello que se propone día con día; no por nada se le considera la Reina del Instagram, pues actualmente supera los 155 millones de seguidores en su cuenta oficial.

Cabe destacar que Selena Gómez, presume constantemente los viajes que realiza en compañía de su madre o de diversas amistades; del mismo modo, disfruta de su carrera artística, ya que recientemente se estrenó su aclamada colaboración en TheDeadDontDie; donde disfrutó de su regreso a la pantalla grande.

