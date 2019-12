Selena Gómez enseña TODO en vestido con transparencias

El 2019 ha sido un año lleno de altibajos para Selena Gómez, pues la cantante fue protagonista de varios momentos tendencia en redes sociales. Eso sí, después de que se viralizó un HILO de más de 145 imágenes sobre la vida de Selena Gómez, el mundo fue más empático con la cantante, que claramente sufrió mucho a manos de Justin Bieber.

Sin embargo, Selena Gómez volvió con todo a la escena musical, pues nos deprimió con Lose You to Love Me, al dia siguiente nos hizo bailar con Look At Her Now.

Pero el éxito de Selena Gómez no termina ahí, pues la cantante está cerrando el año lleno de trabajo, pues se encuentra en europa promocionando su nuevo álbum, esto de acuerdo con el medio Minuto NQN, el cual debe salir próximamente, especificamente, despues de las fiestas de fin de año, por lo que todas las miradas se encuentran clavadas en la ex chica Disney

Durante su presentación Selena Gómez se vió super sensual luciendo un vestido lleno de transparencias, que dejaban ver su sensual figura.

el vestido era color negro, y aunque cubría lo esencial, Selena Gómez dejó ver parte de su retaguardia, así como la zona de las chichis, pues tenía un gran escote que dejó a todos con la boca abierta.

Selena Gómez es una de las artistas más seguidas en instagram, solamente está debajo de Ariana Grande y Cristiano Ronaldo, por lo que su vida sigue siendo del interés de todo el mundo.

Además, la ex de Justin Bieber se ha robado el corazón de su público, pues después de que se supo que padecía lupus, y de las operaciones que le tenían que realizar, la empatía fue mayor para con la famosa.

Sin embargo, no cabe duda que Selena Gomez es el ejemplo de mujer perfecta, con semejante talento, y el cuerpazo que se trae, cualquiera quedaría locamente enamorado de la famosa.

