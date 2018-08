Selena Gomez enloqueció a sus fans al dedicar un tierno mensaje

La cantante Selena Gomez, no acudió a los premios MTV Video Music Awards, tal parece que la artista por el momento está disfrutando de la compañía de sus amigos y familiares.

La cantante decidió quedarse con sus amigos y pasar un hermoso día junto a ellos, pues algunos fans pensaron que la cantante estaría presente en la gran celebración.

En su cuenta social de Instagram la cantante publico unas tiernas palabras, revelando que su vida no es perfecta.

‘Hay algo que llevo pensando un tiempo y que me gustaría compartir. Este perfil acumula mis mejores momentos y algunos no tan buenos. Publico lo que quiero compartir con vosotros, chicos. Oigo constantemente a la gente decir que les gustaría llevar la vida de otra persona basándose en unas pocas imágenes... todos lo hacemos. Pero esta soy yo compartiendo mis momentos de felicidad con vosotros. Creedme, la vida no está siempre llena de filtros ni es tan perfecta... Todos estamos en nuestro propio viaje’.