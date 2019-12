Selena Gomez enloquece a fans con emotivo regalo ¡Sorprendente!

El regreso de Selena Gomez a la música ha sido uno de los increíbles momentos que nunca olvidaran sus fieles admiradores, pues la ex chica Disney tras el tiempo que estuvo ausente de los escenarios pudo crear un nuevo álbum que será lanzado el próximo 10 de enero.

Recordamos que Selena Gomez con su más reciente tema que lleva por nombre "Lose You To Love Me", pudo dejar atrás el tormentoso pasado que vivió con Justin Bieber, pues la letra de la canción refleja el dolor que vivió la famosa durante la separación.

Ahora la cantante de 27 años de edad, se ha enfocado en su música, pues además de anunciar su próximo disco, Selena Gomez quiso sorprender a sus fieles admiradores y es por ello que compartió lo que estaba haciendo en su casa.

Selena Gomez decidió sorprender a sus fieles admiradores y como obsequio de Navidad decidió autografias miles de discos, pues así lo dio a conocer en las últimas publicaciones que realizó en Instagram.

"Feliz Navidad y muchas bendiciones para ti y tus seres queridos. 4.000 menos 6.000 más para salir RARO saldrá el 10 de enero".

SELENA GOMEZ REVELÓ EL REGALO QUE LES HIZO A SUS FANS

En las imágenes que mostró Selena Gomez se puede apreciar a la famosa disfrutar del clima frío mientras se concentra para terminar de firmar los discos para sus fieles admiradores.

Los fans de Selena Gomez han estado muy ansiosos por tener en sus manos el nuevo álbum de la cantante, pues luego de varios años de no haber lanzado algún material discográfico, por fin la larga espera habrá valido la pena.

