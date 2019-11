Selena Gomez enloquece a fans al revelar la fecha de su nuevo disco ¡Por fin!

Selena Gomez sigue siendo una de las famosas cantantes que ha logrado colocarse entre las artistas favoritas, aunque por un tiempo decidió dejar la música para cuidar de su salud, pues como recordamos fue diagnosticada con la enfermedad de lupus.

Tras el lanzamiento de su reciente tema donde expresa todas las situaciones que vivió en su pasado, los internautas aseguran que la letra es dedicada a su ex novio Justin Bieber, por la relación tóxica que tuvieron hace algún tiempo.

A pesar de los problemas de salud que afrontaba la famosa, hace algunas semanas anunció su regreso a la música con el lanzamiento del tema "Lose You To Love Me", esta canción fue lanzada en las plataformas digitales el 22 de octubre, el videoclip lleva más de 152 millones de visualizaciones.

Tras el éxito de su nuevo sencillo, la cantante Selena Gomez por fin anunció lo que todos sus fans habían estado esperado por cuatro años, la ex chica Disney reveló que su nuevo material discográfico será lanzado el próximo 10 de enero del 2020.

Por lo pronto la cantante de 27 años de edad, aún no ha mencionado el nombre que llevará su disco y los nuevos temas, pues en la reciente publicación que realiza en Instagram solo mencionó lo siguiente: "Este álbum es mi diario de los últimos años y no puede esperar a que lo escuches. Lista de título, arte y pista próximamente".

Y es que la Selena Gomez en sus anteriores publicaciones en las redes sociales, había anunciado una sorpresa a sus fans, y ahora que todos los fanáticos de la famosa saben que muy pronto podrán disfrutar de su nuevo disco han estado fascinados con este nuevo comienzo de la cantante.