Selena Gómez enciende las redes con sensual baile en traje de baño

Selena Gomez es una de las artistas más queridas y conocidas del mundo de los espectáculos a nivel internacional y es que el talento de la cantante y actriz es innegable.

Por lo que es una de las artista más seguidas en el mundo tan solo en instagram acumula un total de 340 millones de seguidores y a menudo comparte en sus redes sociales adelantos sobre su trabajo o momentos de su vida personal.

Y es precisamente esto lo que ha hecho que los fans enloquezcan al compartir un vídeo en un yate en donde baila sensualmente.

Selena Gómez baila sensual en traje de baño

A través de la red social Tik Tok, la cantante ha publicado dos vídeos recientes en el que aparece a bordo de un yate usando un ajustado traje de baño.

En el primero de ellos la cantante rocía su rostro con agua, mientras baila para la cámara.

Mientras que en el segundo se encuentra de rodillas y mueve los hombros al ritmo de la música, ambos videos han logrado millones de reproducciones

¿Qué ha pasado con Selena Gómez?

Como te contamos en La Verdad Noticias, Selena Gomez podría protagonizar un remake de Secretaria Ejecutiva, cinta de comedia lanzada en 1988 y protagonizada por Melanie Griffith y que habla acerca de una chica que va escalando posiciones en el lugar en donde trabaja.

Además de que actualmente se encuentra disfrutando de su faceta como productora en la que ha logrado ser nominada al Emmy por Only Murders In The Building en la terna del próximo 12 de septiembre.

Además de que recientemente celebró su cumpleaños número 30 a lado de su gran amiga Taylor Swift.

