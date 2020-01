Selena Gómez en Los Ángeles ¿De fiesta con Robert Downey Jr.?

Selena Gómez ha decidido que el 2020 será su año, y nada podrá pararla en llegar a la cima no sólo en la música pero también en el cine, otra industria a la que planea regresar de lleno después de haberse alejado de las cámaras en los últimos años.

Selena Gómez en premiere con Robert Downey Jr.

La latina de 27 años compartió la Alfombra Roja con la estrella de Marvel, Robert Downey Jr., quienes parecían estar en extremo felices y disfrutando de las glorias de Hollywood.

Tanto Selena Gómez como Robert Downey Jr. han tenido un pasado complicado y han caído en lo más oscuro de la fama, pero han decidido renacer de entre las cenizas; el actor empezó ese camino hace más de 10 años cuando se unió al Universo Marvel y la latina apenas este año con nuevos proyectos propios.

Premiere en Hollywood

Selena Gómez se dejó ver en un vestido de dos piezas durante Alfombra Roja de la premier de “Dolittle”, en la cual presta su voz para Betsy, la jirafa.

La intérprete de sencillos como “Lose You To Love Me” y “Love You Like a Love Song” compartió las preciosas imágenes del evento en su Instagram.

“Dolittle” es la novena producción de cine de animación en la que Selena Gómez participa como actriz de voz, siendo su doblaje en la saga de “Hotel Transilvania”, uno de los más exitosos.

Dolittle

La nueva cinta basada en el personaje de “Dr. Dolittle” es protagonizada por Robert Downey Jr. y será estrenada en cines el 17 de enero de este año.

Además de Selena Gómez, contará con la participación de estrellas como Tom Holland, Rami Malek y Emma Thompson, los tres como actores de voz en la cinta.

Frente a las cámaras, Robert Downey Jr. compartirá escena con Antonio Banderas y Michael Sheen, bajo la dirección de Stephen Gaghan.

