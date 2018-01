Selena Gomez, el inicio de su carrera musical.

Selena Gomez, lo mejor de su música.

Selena Gomez nace el 22 de Julio de 1992 en Texas, Estados Unidos. A partir de 1999 con tan sólo 7 años de edad inicia su carrera como actriz y fue Disney Channel quien hiciera que nos enamoráramos de Selena Gomez además de impulsar su carrera como cantante y desde entonces no ha dejado de estar en nuestras vidas.

Es así como Selena Gomez inicia su carrera como cantante. En el 2006 Selena Gomez es protagonista del cortometraje Brain Zapped en el cual también interpreta el tema principal, siendo este su primera participación como cantante.

Fue en el 2008 que Selena Gomez cierra un contrato con la firma discográfica Hollywood Records con quién realizara múltiples trabajos para Disney Channel. Con el tema “Cruella De Vil” apareció el nombre de Selena Gomez el álbum Disneymania 6.

Igual en el 2008 Selena Gomez graba “Fly to Your Heart” para la película Tinker Bell. Este fue el primer trabajo de Selena Gomez como cantante en una película de Disney.

Ese mismo año Selena Gomez grabó el tema “Tell Me Something I Don't Know”. Con este tema apareció por primera vez el nombre de Selena Gomez el la lista Billboard Hot 100 y vendió en los Estados Unidos más de un millón de copias y en el video musical de “Fly to Your Heart” Selena Gomez fue dirigida por Elliot Lester.

Selena Gomez grabó “New Classic” en dueto con Drew Seeley y “Bang a Drum” para la banda sonora de Another Cinderella Story en 2008. Esta banda sonora vendió en los Estados Unidos más de 129 millones de copias y la plataforma digital iTunes en el 2009 publicó un EP con los tema en exclusiva de Selena Gomez.

Durante el 2009 Selena Gomez apareció en la banda sonora de Wizards of Waverly Place, interpretando los temas “Disappear”, “Magical”,”Pilot” y “Everything Is Not As It Seems” el tema principal de la serie de Disney. Esta banda sonora entró a la lista Billboard Hot 100 con el tema de Selena Gomez “Magic” y vendió en los Estados Unidos más de medio millón de copias.

En el 2009 Selena Gomez también grabó junto a Demi Lovato el tema “One and the Same” que apareciera en el álbum Disney Channel Playlist apareciendo el nombre de Selena Gomez con el tema "Everything Is Not As It Seems"

También en el 2009 Selena Gomez junto a Demi Lovato, Miley Cyrus y los Jonas Brothers grabaron “Send It On” para apoyar la campaña de beneficencia “Disney's Friends for Change”. Esta iniciativa fue dirigida a los jóvenes para hacer una conciencia ambiental e intentar revertir la situación del medio ambiente. Las estrellas Disney fueron las cara de esta iniciativa de Disney.

Selena Gomez apareció en el 2010 en el álbum Disneymania 7 interpretando el tema ”Trust in Me”. En el 2011 Selena Gomez interpretó el tema principal de la serie "Shake It Up". El sello discográfico EMI Music en el 2012 lanzó un tributo a Selena titulado “Enamorate de Mi”, seleccionado a distintos artistas latinos para participar en el álbum. Selena Gomez fue seleccionada e interpretóp una versión de “Bidi bidi bom bom”.