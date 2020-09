Selena Gómez dice que “todos mis ex piensan que estoy loca pero no me importa"

Selena Gomez acaba de dar una amplia entrevista al ícono de maquillaje de YouTube, NikkieTutorials, y en ella, habló sobre cómo ha sido su vida amorosa en cuarentena y afirmó que todos sus exes piensan que está "loca".

Todo comenzó cuando Selena Gomez comenzó a hablar sobre su maquillador de toda la vida, Hung Vanngo con NikkieTutorials.

"Me maquillará para mi boda",dijo Selena Gomez a NikkieTutorials, y luego miró un reloj imaginario: "Lo que ... nunca sucederá".

Hung Vanngo, maquillista personal de Selena Gómez

"Es difícil en cuarentena", explicó la latina, antes de aclarar rápidamente que no está buscando a nadie para sacarla de su soltería: "Esto tampoco es una invitación".

"¡Oh, detente! Será mejor que te retractes de eso ahora mismo", le dijo Nikkie en respuesta. "Escucha, si yo puedo encontrar a un hombre, cualquiera puede encontrar a un hombre".

Selena Gómez se aleja de los pretendientes

En respuesta, Selena Gómez dijo; "No, es gracioso, porque publican cosas que, como, dicen que quiero un novio y esas cosas. Y la gente dice eso, y yo digo, 'No, realmente no lo dije en serio'. Los chicos son mucho trabajo".

Y Selena Gómez, quien tiene algunos ex-novios de alto perfil, incluidos Justin Bieber, The Weeknd, Orlando Bloom y Nick Jonas, dijo que no tenía absolutamente ningún problema en poner a los hombres en su lugar.

Justin Bieber, The Weeknd, Nick Jonas y Orlando Bloom, los novios más famosos de Selena Gomez

"Todos mis ex piensan que estoy loca, así que no me importa", dijo encogiéndose de hombros la latina ex- estrella de Disney.

"Estoy muerta. Estoy tan muerta", bromeó NikkieTutorials en respuesta a las palabras de Selena Gómez en la entrevista que puedes ver a continuación.

¿Qué te parecen las declaraciones de Selena Gómez?, ¿Crees que realmente sea una "novia loca"? Dinos en los comentarios.