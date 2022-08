Selena Gómez deslumbra con su outfit para disfrutar del verano

Selena Gómez es una de las cantantes más conocidas en el mundo debido a su talentoso trabajo musical aunados a sus buenas actuaciones en los distintos proyectos donde ha participado.

Es por eso que tiene a un grupo de fans incondicionales que siempre están al pendiente de todo lo que hace, pues la ex estrella de Disney es una de las favoritas del público.

Hace algunos días Selena fue captada celebrando su cunpleaños junto a quien se rumora que es su nueva pareja sentimental, tal y como te dijimos en La Verdad Noticias, por lo que luce radiante, estado de ánimo que aprovechó para compartir su atuendo perfecto para pasear en verano

El vestido de Selena Gómez que sorprendió a todos

El atuendo que dejó a todos impactados se trata de un maxivestido camisero blanco con cuello de solapa, manga corta, botones en contraste y aberturas laterales prolongadas que complementa con unas arracadas doradas, un cinturón ancho negro de hebilla dorada ceñido a la cintura y unas sandalias planas de tiras finas.

Con este atuendo la aclamada actriz y cantante de 30 años derrochó su exquisito estilo durante su reunión matutina donde también lució un maquillaje ligero y con acabado natural.

Te puede interesar: Selena Gómez enciende las redes con sensual baile en traje de baño

¿Cuántos años tiene Selena Gómez ?

La actriz, productora y cantante celebró su cumpleaños número 39 el pasado mes

Selena Marie Gómez nació el 22 de julio de 1992, motivo por el que actualmente tiene 30 años de edad, y actualmente triunfa como productora en una serie que está nominada al Emmy 2022.

Selena se convirtió en la segunda latina en ser nominada a un Emmy como productora por Only Murders in the Building, luego de que Salma Hayek lo consiguiera en 2007 por la versión americanizada de Betty La Fea titulado Ugly Betty.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram