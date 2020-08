Selena Gomez deja atrás a Justin Bieber y The Weeknd ¡Este es su nuevo amor!

Selena Gomez logró emocionar a todos sus fanáticos al demostrar que estaría dándole una nueva oportunidad al amor; esto después de tener un pequeño descuido durante su programa de cocina “Selena + Chef”.

Recordemos que la vida amorosa de Selena Gomez ha sido una de las más comentadas del medio artístico, pues después de tener una relación de años con Justin Bieber, comenzó un romance junto a otro de los cantantes más populares del momento, The Weeknd.

Sin embargo la vida romántica de la intérprete de 'Lose You To Love Me' parece no conseguir un equilibrio, pues hasta el momento ninguna de sus relaciones ha dado grandes frutos, por lo que la noticia de un nuevo amor ha brindado una luz de esperanza entre sus fanáticos.

Selena Gomez y el “chico misterioso”

Este rumor sobre un nuevo romance se dio después de que la artista recibiera una llamada muy particular durante la grabación de su programa de cocina, al grado de que la cantante de 28 años dejó sus actividades para poder contestar.

Y esta situación no se detuvo ahí, pues a pesar de que Selena rápidamente cortó la llamada, no pudo evitar sonrojarse y pedir disculpas por contestar la llamada de un ‘chico guapo’, el cual ha despertado el interés de todos sus seguidores.

Selena Gomez tiene un nuevo romance

¿Te gustaría ver el video de Selena Gomez recibiendo esta misteriosa llamada? Dale Click Aqui

¿Tiene un nuevo romance?

Selena mostró estar muy nerviosa después de la llamada de este chico misterioso, el cual han señalado que podría tratarse del nuevo galán de la cantante, que por fin estaría dándose una nueva oportunidad en el amor.

Te puede interesar Selena Gomez confiesa que un novio no es su prioridad

Cabe mencionar que esta noticia ha generado una gran emoción entre los fanáticos de la cantante, quienes desde hace tiempo desean verla nuevamente feliz y enamorada. Por lo que ahora han iniciado una nueva búsqueda para saber quién es el chico misterioso que se robó el corazón de Selena Gomez.