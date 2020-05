Selena Gomez dedica emotivo y poderoso mensaje a los inmigrantes graduados/Foto: Vogue México

La cantante, actriz y orgullosa mexicana-estadounidense de tercera generación, Selena Gomez compartió un mensaje para los graduados inmigrantes sobre su propio viaje estadounidense.

La intérprete de "Rare" apareció en el Comienzo Virtual #Immigrad 2020 el 23 de mayo para celebrar a los graduados de la escuela secundaria y la universidad de familias inmigrantes en todo el país.

Selena Gomez compartió su historia estadounidense/Foto: 20 Minutos

Durante la ceremonia diseñada por Define American, FWD.us, United We Dream, I Am An Immigrant y Golden Door Scholars, Selena Gomez felicitó a los estudiantes y compartió su propia historia como hija de inmigrantes.

"Sé que esta es una ceremonia virtual, pero es muy real, y es muy real para todas las familias, y para todos ustedes y sus comunidades", dijo Gómez. "Quiero que sepan que importan y que sus experiencias son una gran parte de la historia estadounidense".

Ella continuó: "Cuando mi familia llegó aquí desde México, pusieron en marcha mi historia estadounidense, así como la suya. Soy una orgullosa estadounidense-mexicana de tercera generación, y el viaje de mi familia y sus sacrificios me ayudaron a llevarme a donde Estoy hoy".

Gómez concluyó: “Independientemente de dónde sea su familia, independientemente de su estado migratorio, usted ha tomado medidas para obtener una educación para enorgullecer a sus familias y abrir sus mundos. Hoy les envío todo mi amor y felicidades, y espero que estén preparados para ser todo lo que quieran ser ”.

Selena Gomez se identifica con los inmigrantes

La aparición de Gomez #Immigrad se produce después de que lanzó una versión de lujo de su álbum Rare el 9 de abril para ayudar a los esfuerzos de COVID-19. Junto con el debut de tres nuevas canciones, Gómez anunció planes para donar al fondo de ayuda Plus1 COVID-19, así como también donar $ 1 de cada compra de su tienda oficial de artículos a la organización.

Ella escribió sobre el lanzamiento de su tema tan comentado "Boyfriend" en Instagram, "Muchos de ustedes saben lo emocionado que he estado por lanzar una canción llamada 'Boyfriend'...

"La escribimos mucho antes de nuestra crisis actual, pero en el contexto de hoy, quiero dejar en claro que un novio no está cerca de la parte superior de mi lista de prioridades. Al igual que el resto del mundo, rezo por la seguridad, la unidad y la recuperación durante esta pandemia ", declaró la artista.