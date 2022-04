Selena Gomez cortó un live en TikTok porque sus fans le donaron dinero

La cantante y actriz pidió que el dinero sea dado a su fundación/Foto: Twitter

Selena Gomez recientemente se ha vuelto una fanática de TikTok. En esta red social de videos la cantante y actriz de 29 años de edad suele publicar diversos videos de parodias o bailando junto a sus familiares, amigos y algunas celebridades.

Sin embargo, en días pasados la intérprete de “Baila Conmigo” decidió realizar un live (transmisión en vivo) en su cuenta para poder platicar un rato con sus más de 39 millones de seguidores, y también tener un poco de diversión. Pero, con lo que no contaba la famosa estadounidense era que sus fans le iban a comenzar a donar dinero.

Como te hemos dicho en La Verdad Noticias, TikTok tiene una opción donde los creadores de contenido pueden ganar dinero, y esto es a través de regalos que pueden ser comprados mediante la app y al costar dinero real, son enviados a los usuarios que transmiten como obsequios de animación, lentes o rosas.

Selena Gomez rechazó las donaciones de dinero en TikTok

Selena Gomez terminó su TikTok Live luego de sentirse mal por enterarse de que le estaban enviando dinero a través de la transmisión.



Ella preguntó si el dinero no puede ir a alguna causa como el ‘Rare Impact Fund’. pic.twitter.com/UWCO2bIbE3 — Selena Gomez News (@SELENAT0RSARMY) April 25, 2022

La estrella de “Only Murders in the Building” no tenía idea de que sus fanáticos que la estaban viendo en su live comenzarían a enviarle cientos de obsequios digitales, hasta que Sel le preguntó a uno de sus amigos si era cierto que eso costaba dinero real y al aprender que sí, rápidamente le pidió a sus espectadores que dejaran de enviarle dinero.

"¿Es verdad que la gente te da dinero cuando estás en vivo?", los amigos de Selena le confirmaron que sí, pero Gomez cuestiona de nuevo si se trata de dinero falso y le reiteran que no.

Al ignorar sus peticiones, la cantante preguntó si había manera de prohibirlo en su en vivo. "No, no, no, si están pagando para enviarme eso, no, ¡Esto está mal!”, dijo Selena Gomez en su cuenta de TikTok.

Selena Gomez usará el dinero para su fundación

Gomez pidió que el dinero no se lo den directamente a ella, sino que donen a la fundación/Foto: Hola

Debido a que la cantante tiene una enorme fortuna, ella no necesita de las donaciones de sus fanáticos, así que antes de cortar su transmisión en vivo, explicó que el dinero lo usará para la fundación Rare Impact, donde ayudan a proveer servicios de salud mental y apoyo a los que más lo necesitan.

