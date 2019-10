Selena Gomez: conoce la foto más tierna de la cantante

A pesar de que desde hace más de un año, Selena Gomez ha estado un tanto ausente de la vida pública, la gente sigue clamando por ella, no por nada es una de las celebridades con más seguidores de Instagram, acumulando más de 157 millones de seguidores en la plataforma.

Recientemente te dimos a conocer que una fotografía de Selena Gomez causó gran impacto entre los cibernautas, al lucir muy diferente de la imagen a la que nos tenía habituados.

Y es que lamentablemente en los últimos meses Selena Gomez ha sido constantemente expuesta en el ojo del huracán debido a su evidente cambio físico, pues desde que se alejó de la farándula para recluirse en una clínica psiquiátrica por sus problemas de salud mental, la cantante reapareció con varios kilos de más, provocando que hasta el momento no pueda recuperar su antigua y delgada silueta.

Dicha imagen data de una gala benéfica celebrada en la ciudad de Boston, donde Selena Gomez fue una de las invitadas especiales de la noche, sin embargo, la apariencia de la también actriz provocó una ola de comentarios, pues los fanáticos de Selena aseguraron que apenas pudieron reconocerla.

Ahora, Selena Gomez es tendencia nuevamente por la fotografía que decidió compartir en su cuenta oficial de Instagram, provocando al instante que las redes sociales explotaran de ternura al verla.

Resulta que Selena Gomez publicó un recuerdo de cuando era muy pequeña, probablemente con unos dos o tres años de edad, mientras posa felizmente con sus manitas sosteniendo su rostro. Al pie de la imagen, la cantante colocó la leyenda:

“I gave my all and they all know it. (Lo di todo y todos lo saben)”.