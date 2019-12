Selena Gómez conmueve a Taylor Swift con su nuevo álbum “Rare”

Selena Gómez conmueve a Taylor Swift con su nuevo álbum

2019 le ha sonreído a Selena Gómez después de haber pasado un par de años con varios problemas; desde las complicaciones provocadas por la enfermedad del Lupus que padece, la tormentosa relación con Justin Bieber hasta las crisis emocionales que estos problemas causaron.

Selena Gómez conmueve a Taylor Swift con "Rare"

Selena Gómez incluso tuvo que ser hospitalizada en una clínica psiquiátrica en 2018 debido a un episodio depresivo y de ansiedad que sufrió a causa de algunas complicaciones con su trasplante de riñón.

Tras alejarse de las redes sociales y las cámaras, Selena Gómez regresa con todo a la escena musical con un nuevo álbum, cuyo slogan hace referencia a este tumultuoso capítulo de su vida: “Honesta, vulnerable, rara”.

El próximo 10 de enero, el mundo escuchará por primera vez las canciones que fueron inspiradas por esa etapa de su vida, pero hay alguien que ya tuvo la exclusiva y se trata nada más ni menos que de su mejor amiga, Taylor Swift.

“RARE” CONMOVIÓ A TAYLOR SWIFT

Selena Gómez confesó que Taylor Swift fue uno de sus más grandes apoyos durante esos momentos difíciles de su vida y siempre estuvo ahí para ella, por lo que era de esperarse que fuera la primera en escuchar el álbum completo.

La ex- chica Disney relató cómo fue la reacción de Taylor Swift y su madre, Andrea Swift al escuchar su primer sencillo, “Lose You to Love Me”.

“Fue una de las mejores experiencias porque he sido su amiga desde hace una década y quiero mucho a su familia también [...] Puso la canción y ella y su madre simplemente empezaron a llorar y a llorar”.

También te puede interesar: Selena Gómez comparte foto en sexy atuendo ¿y nuevo look?

“Estaban llorando porque se sentían orgullosas de mí, de que haya entrado completamente en una nueva vida sin involucrar las cosas horribles, el abuso, el caos emocional. Sentí un gran alivio. Son como una hermana y una tía para mí. Siento genial que las personas que amo lo vean así”, reveló Selena Gómez.

ENTRA EL 2020 CON FUERZA

Selena Gómez recibirá el nuevo año con el lanzamiento de “Rare” y parece que va con el pie derecho después del éxito de sus dos primeros sencillos, “Lose You to Love Me” y “Look at Her Now”.

En 2019 se presentó en Coachella, presentó en el Festival de Cannes la cinta “The Dead Don´t Die” y se lució como productora del documental de Netflix, “Living Undocumented”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana