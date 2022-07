Selena Gomez confirma nueva música y posible gira

Selena Gomez confirmó que tiene nueva música en camino. La artista de 29 años también dijo que está considerando una posible gira por todo el mundo

En una entrevista reciente, Gomez reveló que actualmente estaba en la Costa Oeste grabando música nueva y trabajando en un nuevo álbum, el cuarto desde el lanzamiento de Rare en 2020 y el EP en español de 2021, Revelación.

Se encuentra algo nuevo para sus fans

“Estoy en Los Ángeles trabajando en mi álbum ahora”, dijo Selena Gomez quien actualmente interpreta a Mabel Mora en la serie de Hulu Only Murders in the Building, también protagonizada por Steve Martin y Martin Short.

Gómez también se burló de un posible número musical en la serie; la segunda temporada de la serie de Hulu se estrenará el 28 de junio. “Steve y yo dudamos porque quiero tener cuidado”, compartió Gomez. “Amo a Mabel, y amo que ella sea una extensión de mí, así que a veces mi preocupación es que podría convertirse en una estrella del pop, y eso claramente no es Mabel. No me opongo.

Aunque la cantante internacional no compartió los detalles del nuevo álbum, sí dijo que estaba abierta a la idea de hacer una gira nuevamente, si la programación lo permite.

“Estoy abierto a una gira, mil por ciento, pero obviamente tengo obligaciones y cosas que quiero hacer, así que cuando sea el momento adecuado”, dijo Gómez. “No es lo primero en mi lista de prioridades”.

Gómez, siempre abierta sobre sus otros problemas de salud mental, lanzó recientemente la campaña "Tus palabras importan". La campaña de salud mental se enfoca en la importancia del lenguaje en la curación y es una asociación entre la compañía de maquillaje de Gomez, Rare Beauty, y Mental Health First Aid.

"Las palabras pueden ser una barrera para las personas que buscan ayuda y aumentar el estigma asociado con la salud mental", dijo Gómez.

