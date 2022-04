Selena Gomez confiesa en TikTok la razón de por qué sigue soltera.

Desde que rompió su relación sentimental con The Weeknd allá por 2017, Selena Gomez se ha cansado de repetir que no hay nadie especial en su vida, y ahora se puede considerar la posibilidad de que los rumores de citas y romances sobre la cantante hayan terminado de una vez por todas.

Gomez recurrió a TikTok para burlarse un poco del estado de su relación, con su sincronización de labios con el audio de TikTok de King Nas cuando la mujer no toma en serio los cumplidos de un hombre sobre su belleza, su linda sonrisa, etc. "Tal vez por eso estoy soltera. No creas una maldita palabra.", subtituló el video.

La cantante Selena Gomez también debutó con flequillo discreto, su mayor cambio de cabello del año hasta ahora. A principios de este mes, una fuente le dijo a E! que Gomez no estaba viendo a nadie cuando el Daily Mail afirmó que ella y el empresario Zen Matoshi fueron a un concierto simplemente porque fueron fotografiados llegando juntos al lugar.

Selena Gomez y Zen Matoshi solo "son amigos"

“Son amigos”, dijo la fuente de E!. “Él trabaja en el espacio tecnológico y ha estado ayudando a asesorar a Selena”. La fuente agregó: “Selena está felizmente soltera en este momento”.

La Verdad Noticias informa que Gomez se dirigió a los hombres problemáticos que pasan tiempo con ella debido a su fama en la lista A en una entrevista con Los Angeles Times hace un año.

Ella habló sobre la atención que recibió su interés amoroso en pantalla de Only Murders in the Building, Aaron Dominguez, cuando estaban filmando escenas para el programa, y salieron fotos de ellos en PDA. Estaban en el personaje de las fotos.

“Acabábamos de empezar a trabajar juntos. Honestamente pensé, '¡Con razón los muchachos no quieren salir conmigo!'”, dijo Gómez. “Creo que a la gente solo le importa porque soy joven, y cuanto mayor me hago menos les importa. Por ahora es una parte del trabajo que no me gusta mucho. De hecho, estoy agradecido de no estar involucrado con nadie en este momento”.

Selena Gomez no tiene prisa para una relación seria

Una fuente habló con Entertainment Tonight en junio pasado sobre por qué la joven Selena Gómez no tiene prisa por volver a salir en serio.“Ella no está buscando algo serio ahora y no tiene prisa por establecerse, ya que su prioridad sigue siendo su trabajo de salud, carrera y filantropía”, dijo la fuente.

“Ha trabajado muy duro en su salud física y mental durante los últimos años, y sabe que debe ser la versión más saludable de sí misma si va a compartir su vida con otra persona, por lo que solo se involucrará en una relación seria. cuando se sienta lista”, agregó esa fuente.

