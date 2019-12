Selena Gómez confiesa ¡Su nuevo sencillo es sobre Justin Bieber!

El turbio romance entre Selena Gómez y Justin Bieber ha inundado las revistas de escándalos y medios en línea. Eternamente terminando y regresando, historias de infidelidades, abusos y mucho más drama han sido el pan de cada día con estos dos.

Selena Gómez revela la verdad sobre su nuevo sencillo

Sin embargo, la “historia de amor” llegó a su fin hace un año. Desde entonces, Justin Bieber se casó con la modelo Hailey Baldwin y Selena Gómez ha regresado a los escenarios con un nuevo álbum.

El comeback de Selena Gómez no fue sin dificultades, empezando por superar la relación que tenía desde la adolescencia con Justin Bieber, tanto la ruptura como lo tormentoso que fue el romance en primer lugar.

En más de una ocasión han escrito y dedicado canciones sobre el otro así como su noviazgo - lo bueno y lo malo -. Justin Bieber con canciones como “She don't like the lights” y en el caso de Selena Gómez, parece que este nuevo álbum tiene un par de temas sobre el canadiense.

LA CANCIÓN SOBRE JUSTIN BIEBER

Con el regreso de Selena Gomez, regresaron los rumores como ¿cuál canción de la latina habla sobre Justin Bieber?. Los rumores apuntan al primer sencillo de su nuevo álbum, “Rare”.

También puede interesarte: Selena Gómez conmueve a Taylor Swift con su nuevo álbum “Rare”

Al parecer las sospechas son ciertas, “Lose You to Love Me” de Selena Gómez sí trata sobre Justin Bieber.

Con versos como; “Me prometiste el mundo y lo creí”, “Cantaste fuera de tono en mi coro porque no era tu canción” y “Necesité perderte para amarme”, era la primera opción sobre qué canción trata de Justin Bieber.

¿TRATA O NO SOBRE JUSTIN?

En una entrevista con Radio Disney, Selena Gómez confesó que “Lose You to Love Me” si trata sobre su ruptura con Justin Bieber.

“Escribí esta canción hace más de un año y obviamente es muy emotiva para mí. Pero es realmente interesante ver cuán lejos he llegado desde ese punto hasta ahora [...] Yo compartí mi historia porque es exactamente lo que siempre he hecho, porque no se puede ser auténtico fingiendo que no ha pasado nada cuando es obvio lo que está sucediendo”.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana