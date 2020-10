Selena Gomez confesó que la pandemia de COVID-19 afectó su salud mental/Foto: El Periódico

Selena Gomez se está abriendo sobre sus problemas de salud mental en medio de la pandemia de coronavirus.

La cantante de 28 años organizó una charla con el Dr. Vivek Murthy, ex Cirujano General durante la administración del presidente Barack Obama, en su página de Rare Beauty sobre la importancia de centrarse en la salud mental durante un momento difícil.

"Al principio no pude lidiar con eso tan bien. Entré en un poco de depresión", admite Gómez durante la plática.

"Luego comencé a ir a un lugar donde escribía y era activa. Simplemente me obligó a tener ese tiempo. He podido pasar tiempo con esas personas, esas personas de calidad, mucho más que nunca; pasar mucho más tiempo con mi familia y casi siento que me he normalizado en esta situación que no es normal", dijo la cantante.

La artista explicó que una de las partes más difíciles de la pandemia ha sido su incapacidad para conectarse con sus fans en persona.

“Mi trabajo es viajar mucho, conectarme con la gente, hacer feliz a la gente y eso me hace feliz, así que ha sido una lucha”, compartió.

El Dr. Murthy le dijo a Gómez que lo lamentaba "ha sido tan difícil", a lo que ella respondió: "Está bien. Lentamente, hacia el final he descubierto que las cosas que estoy haciendo estaban saliendo a la luz y eso era algo que era extremadamente difícil, emocionante para mí".

Selena Gomez y su apoyo a la salud mental

Además de trabajar para recaudar fondos para la salud mental con Rare Beauty, Gomez también reveló que ha podido regresar al estudio de grabación recientemente.

Sel Gomez lanzó su marca de maquillaje Rare Beauty específicamente para ayudar en el tema de la salud mental, ya que gran parte de las ventas de estos cosméticos son donadas/Foto: Billboard

"Diría que ahora mismo estoy saliendo del clóset completamente de nuevo. Creo que tuve que manejarlo de la manera que necesitaba manejarlo y lo logré con las personas adecuadas y haciendo las cosas correctas y siguiendo los pasos correctos para no hacer que me vuelva loca”, dijo.

Selena agregó: “Me tomó años trabajar en mí misma para eso". ¿Crees que Selena Gomez es un ejemplo para sus fanáticos?, ¿Consideras que la artista ya se encuentra mejor en su salud mental?