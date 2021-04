Selena Gomez con nuevo look, presenta un rubio platinado espectacular

Más de tres años después de que la cantante y fundadora de Rare Beauty debutara con el cabello rubio platinado por primera vez, ahora Selena Gomez mostró su selfie dramáticamente diferente en el espejo que compartió en el feed de Instagram de su compañía de cosméticos.

Gomez reveló el tono helado, platino, estilizado en ondas suaves, en la selfie que subtituló, "Nueva apariencia".

La ex novia de Justin Bieber continuó diciendo que el gran cambio de color terminará influyendo en los tonos de maquillaje que ella también comienza a usar. "Necesito elegir nuevos tonos de labios y rubor de Rare Beauty ahora", agregó Gomez.

La ex estrella Disney presumió su sorprendente apariencia en redes sociales/Foto: Instagram

Las coloristas de la estrella de más de una década, Nikki Lee y Riawna Capri, le dieron a Sel su "gran cambio".

"Este rubio es única para ella, ya que teníamos que asegurarnos de que hubiera un equilibrio igual de frío y cálido para su tono de piel. Es un look más atrevido y perfecto para el verano", dijeron.

El dúo comenzó resaltando "todos los cabellos de su cabeza" con el polvo aclarador Blonde Life de Joico y el desarrollador de 30 volúmenes antes de dejar que se procese y aplicar un tónico demipermanente.

"Terminamos el proceso con un tratamiento completo de Crystal Cashmere de In Common para encerrar todo y devolverle la vida a su cabello. Todo el proceso tomó 200 láminas, varios tazones de decolorante y 8 horas de magia para el cabello", dijeron los coloristas. "¡Definitivamente vale la pena! Su cabello se ve y se siente increíble".

Fans adoran a Selena Gomez rubia

en 2017 Sel apareció por primera vez como rubia, y ahora nuevamente eligió este estilo de cabello pero más largo/Foto: Pinterest

No pasó mucho tiempo para que los fanáticos comenzaran a enloquecer por el color de cabello fresco de la estrella, y muchos doblaron el look "Blondelena".

"¡¡Blondelena una vez más !! ¡¡Woww!!", comentó una persona. Otro fan dijo: "Estoy temblando ahora Selena en rubia".

Gomez debutó con el cabello rubio por primera vez en los American Music Awards de 2017 después de mantener su característico tono castaño oscuro y largo desde que podemos recordar.

El color vanguardista fue apodado "Rubia nirvana" por sus coloristas Capri y Lee de Nine Zero One Salon en Los Ángeles, quienes también detallaron el intenso cambio de color en Instagram.

"Tomó 9 horas", dijo Capri en Instagram en ese momento. "Aproximadamente 300 láminas y 8 tazones de lejía, todos con 2 estilistas trabajando juntos simultáneamente".

Selena Gomez de 28 años hace poco declaró que está pensando en retirarse de la música, como te informamos en La Verdad Noticias; así que este nuevo look podría ser para un proyecto actoral o como parte de las campañas de promoción de su marca de cosméticos.

