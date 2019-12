Selena Gómez comparte foto en sexy atuendo ¿y nuevo look?

Selena Gómez sorprendió a todos en Instagram al compartir una muy sexy InstaStory de ella vistiendo un escotado traje de cuero negro.

Selena Gómez impacta con nuevo atuendo

La intérprete de "Lose You to Love Me" se dejó ver en una provocativa y poderosa pose; Selena Gómez se recostó en el suelo con una fiera mirada y un escote que daba un buen vistazo a las "nenas".

En esta nueva etapa, Selena Gómez se ve más segura de sí misma que nunca, totalmente recuperada de las dificultades pasadas.

"Honesta, vulnerable… "rare" (rara)" es el eslogan con el que presentó su nuevo álbum y parece ser una descripción exacta de su nuevo yo.

¿ESTRENA NUEVO LOOK?

En la poderosa imagen, podemos ver como Selena Gómez luce su bella cabellera en una trenza larga, pero ¿rubia?.

Selena Gómez comparte sexy historia en Instagram

La ex- estrella de Disney Channel, famosa desde sus días en "Los Hechiceros de Waverly Place", es conocida por su voluminosa cabellera que suele mantener larga y suelta, sin embargo, Selena Gómez parece haber adoptado el tono rubio para esta nueva era.

Al parecer, la latina ha decidido adoptar la mentalidad de "las rubias se divierten más" con su nuevo y dorado look.

¿Qué te parece?

"RARE", LA NUEVA ETAPA

Después de un 2017 y 2018 tumultosos, Selena Gómez regresa con fuerza a los escenarios musicales con su nuevo disco "Rare".

En 2017, debido a complicaciones causadas por el lupus, Selena tuvo que recibir un trasplante de riñón, donado por la actriz y amiga cercana, Francia Raisa.

2018 tampoco fue un año sencillo; la cantante de 27 fue internada en una clínica psiquiatrica después de una crisis emocional, aparentemente causada por los resultados desfavorables de unos estudios médicos realizados después del trasplante de riñón.

Ahora, una ya recuperada Selena Gómez se prepara para el esperado lanzamiento de "Rare" el próximo 10 de enero.

