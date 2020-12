Selena Gomez comparte emotivo mensaje sobre vida y salud mental

Selena Gomez fue la oradora principal en la Teen Vogue Summit 2020, donde la cantante compartió cómo aporta autenticidad a todo lo que crea.

Solo este año, Selena Gomez logró otro álbum número 1 en el Billboard 200 con su tercer set de estudio Rare, lanzó su línea de maquillaje, Rare Beauty y salió con el programa de cocina de HBO Max, Selena + Chef.

Inspirada por el tema de la cumbre de "crear juntos desde cero" y sus recuerdos personales de enfrentar la adversidad, habló sobre cómo llevar su pasión y rareza a todas sus actividades de actuación, canto y negocios resultó en una gran recompensa.

Selena Gomez destina ganancias de Rare Beauty a iniciativas por la salud mental

"Cuando era más joven, tuve la suerte de encontrar mi pasión y, a partir de ese momento, tuve que seguir adelante sin importar lo que sucediera", le dijo a la editora en jefe de Teen Vogue, Lindsay Peoples Wagner, durante el Panel de Zoom.

"Y por eso, mucha gente me dijo 'No', mucha gente dijo ... que no era capaz ... El tema de todo lo que hago es de buena calidad. Quiero asegurarme de que cosas que tengo, ya sean todas las cosas de negocios para mi trabajo actuando y cantando, es importante para mí ser auténtico y conectarme con algo. De lo contrario, me parece un poco inútil. Requiere mucho trabajo duro. Pero la recompensa es asombrosa".

Peoples Wagner, quien entrevisto a la latina, es miembro del Consejo de Salud Mental de Rare Beauty, que reúne a expertos en salud mental de universidades, organizaciones y empresas para guiar la misión benéfica de Selena Gomez.

Selena Gomez advoca por la salud mental

La estrella de cine lanzó el Rare Impact Fund en su 28 cumpleaños este año, que planea recaudar $ 100 millones para brindar servicios de salud mental a comunidades desatendidas, del cual te revelamos los detalles en La Verdad Noticias.

En su álbum, Rare, Selena Gomez defendió la vulnerabilidad sobre sus problemas de salud mental y la pérdida necesaria para su propio crecimiento mientras salía de debajo de un centro de atención deslumbrante con respecto a sus rupturas muy públicas.

A lo largo de 13 canciones, Selena Gomez cuenta la historia de sus pruebas y tribulaciones mientras termina con el triunfo digno de bailar de saber que puede superar los problemas.

"Todo el tema de mi último álbum fue mucho de autodescubrimiento, mucho de estar bien, estar solo y ser vulnerable, estar bien con no lucir como todo lo demás, como todos los demás", dijo Gómez sobre Rare en su discurso de apertura. .

También brindó otro soplo de aire fresco en lo que respecta al tema de la salud mental, uno del que no ha rehuido debido a la "sensación de libertad que obtuve" una vez que se abrió al respecto.

"Mi viaje personalmente ha sido todo sobre mi tiempo; cuando sentí que estaba funcionando, fue cuando de repente me obsesioné tanto con asegurarme de que todos los que conocía entendieran que compartir tus emociones [era] genial", compartió Gómez.

"Cómo soy una gran defensora de la terapia. Cómo siento que hay grupos de apoyo para todos, y está bien ... no hay forma de que las personas no se sientan de cierta manera, ya sea que se estén dando cuenta de eso en sus propio o no, todos nos necesitamos unos a otros", finalizó Selena Gomez.

Te puede interesar: Selena Gomez confiesa tener TRASTORNO BIPOLAR y la cuarentena la tiene MUY MAL

¿Qué te parece el mensaje de salud mental de Selena Gomez? Dinos en los comentarios si la latina ha logrado inspirarte.

¿Qué compromisos cumplió AMLO durante estos dos años de Gobierno? Síguenos en Google News y mantente informado.