Selena Gomez comparte emotivo mensaje a Julia Michaels tras estreno de nuevo tema

La famosa cantante Selena Gomez ha compartido unas emotivas palabras a la artista Julia Michaels, y es que tras el lanzamiento de la nueva canción que lleva por nombre "Anxiety", la ex chica Disney quiso agradecer todo el apoyo que ella le ha brindado tras sus problemas de salud.

En la tierna fotografía que Selena Gomez compartió en su cuenta personal de Instagram, aparece la famosa cantante abrazando a Julia Michaels.

"Mi dulce alma hermana. Julia, has sido una gran parte de mi vida. Me han enseñado a tener coraje cuando tengo dudas. Esta canción está muy cerca de mi corazón, ya que he experimentado ansiedad y sé que muchos de mis amigos también lo hacen. Nunca estas solo si te sientes así. El mensaje es muy necesario y realmente espero que les guste". Escribió Selena Gomez.