Selena Gómez busca alejarse de las redes sociales y desinstala Instagram

La actriz y cantante Selena Gómez es la tercera persona con más seguidores en Instagram, sólo por detrás de Cristiano Ronaldo y Ariana Grande, pues el trabajo de la actriz sumado a su contenido en redes ha conquistado a los internautas.

Incluso Selena Gómez llegó a ser la número uno en Instagram, pero Ariana grande superó hace apenas algunos meses a Selena Gómez.

Selena Gómez ha asegurado que desea tener una salud mental en perfectas condiciones, por lo que consideró que las redes sociales estaban teniendo efectos negativos en su estado mental.

En ese sentido la cantante, quien cuenta con más de 150 millones de seguidores en Instagram, ha eliminado esta aplicación de su celular con el objetivo de poder pasar menos tiempo en dicha red.

A través de un programa de televisión en Estados Unidos titulado “live with Kelly and Ryan” Selena Gómez habló de su intención de desapegarse de las redes, pues los comentarios negativos que recibe diariamente le han afectado.

Selena Gómez habló de que dichos comentarios negativos al han hecho perder la confianza en sí misma, y que incluso le han causado depresión.

“Me estaba afectando me estaba deprimiendo y haciéndome sentir no muy bien sobre mí misma” esto lo expresó a los conductores del programa de televisión “live with Kelly and Ryan”

Y es que Selena Gómez ha hablado abiertamente del peligroso impacto de las redes sociales en los jóvenes, pues las considera terribles, ya que son medio de extorsión, problemas emocionales y situaciones que pueden resultar lamentables para los jóvenes hoy en día.

Declaró que su cuenta de Instagram seguira activa en el celular de otra persona de su equipo, donde solamente compartirá noticias sobre su carrera, y en una que otra ocasión lo utilizará para estar en contacto con sus seguidores.

Aunque le gusta mantener comunicación con los internautas, la cantante Selena Gómez aseguró en el programa de televisión donde fue entrevistada, que es poco saludable dedicar tanto tiempo a las redes como Instagram.