Selena Gomez besa a otra mujer EN LA BOCA

Este año ha sido de renovación para Selena Gómez, su éxito más reciente “Lose you to love me” es el que le ha devuelto toda su popularidad, pero recientemente un video viral es el que opacó a su canción.

Este acto sucedió en el Teatro Fonda de los Ángeles en el concierto de la cantante Julia Michaels, cuando Selena apareció por sorpresa ya que no se sabía de su participación, aunque en la versión de estudio de la canción “Anxiety” la cantan juntas, lo que más resaltó fue el final de la interpretación, cuando ambas se estaban dando un abrazo mientras se decían algunas palabras que no se escucharon debido a que estaban lejos del micrófono, instantes después se encontraban mirándose fijamente la una a la otra cuando sorprendieron a todos los presentes al darse un beso en la boca, llenando el teatro de aplausos y gritos de asombro.

Selena Gomez besa a otra mujer EN LA BOCA

En sus historias de instagram ambas compartieron la fotografía del beso como una prueba de la fortaleza de su amistad, además compartieron algo que tienen en común, pues se realizaron un tatuaje de flechas que al unir sus manos se encuentren entre sí.

Selena Gomez besa a otra mujer EN LA BOCA

Selena compartió algunas fotografías con Julia de lo que parece ser una fiesta, mientras Julia compartió un video en el que canta con Selena junto con otras personas al borde del escenario.

Aquí te dejamos el video del momento del beso entre las cantantes:

“Anxiety” es un éxito de Julia lanzado a principios de año con la intención de crear conciencia sobre la ansiedad y explica cómo viven las personas que padecen este trastorno. Para Selena es muy significativa esta canción debido a los problemas que tuvo hace poco menos de un año.

Quizá te pueda interesar: ¡Selena Gómez es flechada por el primo de Justin Bieber y luego le dice GORDA!

Selena Gómez ha logrado mucho éxito con su canción “Lose you to love me” ya que hasta la fecha ha conseguido casi 136 millones de vistas en youtube.

Únete a nosotros en Instagram.