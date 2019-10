Selena Gómez aclara los rumores de posible relación con Samuel Krost

Selena Gómez y sus relaciones amorosas siempre han estado en boca de todos, y es que la intérprete de “I love you like a love song” ha tenido una de las relaciones más toxicas de todos los tiempos, que la dejó con fuertes problemas de depresión, pues, como todos sabemos, Selena Gómez y Justin Bieber vivieron uno de los romances más complicados al “ir y venir” en múltiples ocasiones.

Y es que Selena Gómez ha estado en tendencia en estos días tras estrenar dos singles, uno algo depresivo, y uno que se convirtió en el single del momento, hablamos de “Lose you to love me” y “Look at her now” respectivamente.

En ese sentido, tras su regreso musical, ha habido ciertos rumores que vinculaban a Selena Gómez con su ex novio Samuel Krost, pues los vieron comiendo juntos, es por ello que, antes de que este rumor se propague con mayor velocidad, Selena ha decidido aclarar la situación.

A través de sus historias de Instagram publicó un mensaje claro y contundente, sobre su situación sentimental.

"No estoy saliendo con nadie", escribió. "He estado soltera por dos años. Estoy en el momento de Dios, no en el mío", confesó Selena Gómez a través de sus historias de Instagram, aclarando que no hay ninguna pareja en su vida.

Y es que Selena Gómez solo ha tenido tiempo para promocionar su nueva música, es por ello que estuvo en Nueva York, donde se encontró con su ex, y se dio un tiempo para comer con él y platicar.

Selena Gómez lo ha dejado claro, es momento de concentrarse en su música, y dejar de lado las relaciones, hasta que los tiempos sean perfectos para ella, pues hay que recordar que no ha tenido la mejor suerte en cuanto a temas del amor se refiere.

