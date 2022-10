Selena Gómez abre el corazón y confiesa cómo es vivir con su trastorno bipolar

Selena Gómez es una de las artistas internacionales más populares del mundo, a pesar de su gran éxito la cantante, actriz y empresaria no siempre ha tenido un camino fácil pues desde hace bastante tiempo sufre de trastorno bipolar.

Y es por eso que la bella cantante quiso sincerarse y abrir su corazón a los fans y los medios de comunicación sobre cómo vive su día a día con esta afección.

Como te dijimos en La Verdad Noticias, recientemente estuvo involucrada en una polémica junto a Britney Spears quien habló mal de ella y luego terminó pidiéndole perdón, pero ahora la famosa lanzará un nuevo documental donde abordará su condición.

Selena Gómez habla de su bipolaridad

Debido a las complicaciones que ha tenido la famosa cantante estadounidense aunado a que cada vez es más común que hable sobre temas de salud mental, la famosa decidió contar su historia con su trastorno bipolar en My mind and me

En uno de los avances de la producción la superestrella dice : "Cuando salí del clóset por primera vez, no sabía cómo iba a afrontar mi diagnóstico. ¿Y si volvía a ocurrir? ¿Y si la próxima vez no podía volver? Necesitaba seguir aprendiendo sobre el tema. Necesitaba tomarlo día con día".

Sin embargo a pesar de esto Selena, quien ha hablado de sus problemas de salud mental en los últimos años, detalló que actualmente se encuentra bien.

"Soy más feliz y controlo mis emociones y pensamientos más que nunca".

Además la artista ha comentado que se siente nerviosa por compartir las dificultades de su vida en su nuevo documental, por lo que tiene sentimientos encontrados del proyecto.

"Por muy nerviosa que esté por sacar algo tan personal, en mi corazón sé que es el momento adecuado. Espero que al compartir mis experiencias y dificultades, ayude a la gente a sentirse inspirada para compartir sus propias historias. Y a tener la esperanza de que las cosas pueden y van a mejorar".

Te puede intersar: Selena Gomez pide que no ataquen a Hailey Bieber pues ya superó a Justin Bieber

¿Qué es trastorno bipolar?

Selena Gómez sufre del trastorno bipolar

Según el portal medineplus el trastorno bipolar puede ser definida como una afección en el estado de animo que puede cambiar que este cambie extremadamente.

En ocasiones puede sentirs extremadamente animado, eufórico, irritable o con energía y a esto se le conoce como un episodio maníaco, mientras que otras veces puede sentirse deprimido, triste, indiferente o desesperanzado lo que se denomina como episodio depresivo.

Mientras que también es posible tener un episodio mixto al tener síntomas maníacos y depresivos a la misma vez, además de los cambios de ánimo, el trastorno bipolar también provoca cambios en el comportamiento y los niveles de actividad.

Antes era conocido como depresión maníaca o trastorno maníacodepresivo. Aunque no se conocen las causas de esto se cree que esto se da mayormente por enética.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram en