Selena Gomez: Serie “Saved by the Bell” se burla de la famosa ¡Escándalo!

Selena Gomez se ha convertido en inspiración de sus fans por lo que ha pasado en su vida, sus seguidores han apoyado su carrera en todo momento, y en esta ocasión no es la excepción, ya que debido a un nuevo escándalo que ha surgido con la serie “Saved by the Bell”, los fans de Gomez piden su cancelación.

Y es que todo surgió por uno de los capítulos de la producción, donde se burlaron de la enfermedad que padece la cantante, razón por la cual los usuarios expresaron su enojo por aquella polémica y han compartido un sinfín de comentarios para defender a la cantante.

En La Verdad Noticias, te hemos informado sobre el estado de salud de Selena Gomez, pues recordamos que la famosa confesó que fue diagnosticada con la enfermedad de Lupus. En el 2017 su amiga Francia Raisa le donó uno de sus riñones para combatir los efectos de la enfermedad.

Selena Gomez fue humillada en la serie “Saved by the Bell”

El escándalo que tiene muy enfurecidos a los fans de la cantante, fue por el estreno del remake de la serie que se transmitió en los años 90s, pues en la nueva versión, en uno de sus capítulos se burlaron de la famosa por su enfermedad, lo que causó diversas reacciones de los fans de la cantante.

Debemos alzar la voz por Selena, Selena estuvo lidiando con sus enfermedad mental debido a las burlas sobre su lupus y su transplante de riñón. RESPECT SELENA GOMEZ. pic.twitter.com/eQ3I9AIdq3 — Ricardo (@Ricardoo_javier) November 28, 2020

En aquella escena aparecen los personajes en medio de un set escolar, pero lo que causó el enojo de los usuarios es que se muestra un graffiti que cuestionaba sobre la salud de Gomez. Tras lo sucedido, los fans han exigido respeto por la famosa y su enfermedad.

una enfermedad NO ES MOTIVO DE BURLA

meterse así con una mujer NO ES COMEDIA



RESPECT SELENA GOMEZ pic.twitter.com/wStcwOthSR — �������� (@meybi_rubi) November 28, 2020

Los fans crearon en las redes sociales "Respect Selena Gomez", donde los seguidores han pedido la cancelación de la serie, ya que en unas escenas se burlaron de la enfermedad de Gomez y de su trasplante, pues han estado muy enfurecidos con la polémica que ha sucedido.

