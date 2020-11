Selena Gomez PROTAGONIZARÁ película de Silvia Vásquez-Lavado

Elgin James ('Little Birds', 'Mayan’s M.C.') escribirá y dirigirá la película, que está siendo producida por la ganadora del Oscar Donna Gigliotti.

Selena Gomez está lista para escalar una película biográfica en la pantalla grande sobre la montañista y emprendedora social peruana Silvia Vásquez-Lavado y tenemos todos los detalles en La Verdad Noticias.

Titulada “A la sombra de la montaña”, la película se basa en las próximas memorias del mismo nombre de Vásquez-Lavado, quien se convirtió en la primera mujer peruana en alcanzar la cima del monte Everest y la primera mujer abiertamente gay en completar las Siete Cumbres, un desafío para escalar la montaña más alta de cada continente.

One Community, la compañía de cofinanciamiento centrada en el impacto de Scott Budnick, patrocinadora de Just Mercy, protagonizada por Michael B. Jordan, está produciendo junto a la ganadora del Oscar Donna Gigliotti y su estandarte de Tempesta Films.

Selena Gomez triunfará en la pantalla grande

Película protagonizada por Selena Gómez

Los realizadores han contratado a Elgin James, el guionista y director de Little Birds y cocreador de Mayan’s M.C. de FX, para escribir y dirigir In the Shadow of the Mountain.

La inspiradora historia de Vásquez-Lavado cae directamente en la timonera de One Community dado que fue víctima de asalto y negligencia infantil que encontró curación y poder en el montañismo.

El trabajo de Vásquez-Lavado en los círculos de sobrevivientes ha sido anunciado, particularmente sus esfuerzos por organizar caminatas al monte. El campamento base del Everest para otras mujeres que han sufrido abusos.

“Silvia es una fuerza de la naturaleza”, dijo Gigliotti. "Scott y yo estamos muy emocionados de trabajar con Elgin y Selena para contar esta historia de resistencia, coraje, aventura y humanidad".

Budnick agregó: "Estamos encantados de ponernos manos a la obra para dar vida a la increíble e inspiradora historia de Silvia en la pantalla".

Gigliotti, quien ganó un Oscar a la mejor película por Shakespeare in Love, ha producido vehículos de actrices tan aclamados como The Reader, Silver Linings Playbook y Hidden Figures. Su compañía Tempesta está respaldada por Starlight Entertainment.

In the Shadow of the Mountain está programado para publicarse en el invierno de 2022.

Selena Gomez es mejor conocida como una estrella del pop musical multiplatino y premiada, pero ha expandido constantemente su carrera como actriz en los últimos años trabajando con autores como Harmony Korine en Spring Breakers y Jim Jarmusch en The Dead Don’t Die.

Producirá In the Shadow of the Mountain a través de July Moon Productions. Vásquez-Lavado y Lara Love Hardin de Idea Architects están a bordo como productores ejecutivos.

Sonya Lockett de One Community supervisará la campaña de impacto de la película como parte del mandato único de la empresa. Budnick (la franquicia The Hangover) dejó el negocio del cine en 2013 para trabajar en el espacio filantrópico en la reforma de la justicia penal.

Regresó en 2018 para fundar One Community con el compromiso de "cambiar los corazones y las mentes sobre cuestiones críticas de equidad e igualdad".

La compañía, cuyos patrocinadores incluyen Endeavour Content y el propietario de los Milwaukee Bucks, Wes Edens, diseña campañas de impacto social sólidas para amplificar y alinear el trabajo de los expertos en política y filantropía y convertir la empatía de la audiencia en acción.

One Community está desarrollando King Leopold's Ghost como vehículo de dirección de Ben Affleck. Lauren de Normandie pastoreará In the Shadow of the Mountain para One Community.

Gomez está representada por WME, Lighthouse Management + Media y el bufete de abogados Ziffren Brittenham. Vásquez-Lavado está a cargo de WME e Idea Architects. Y James está representado por WME, Jamie Patricof en Hunting Lane y la abogada Tara Cole.