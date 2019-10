Selena Gómez: ¿Nueva canción es dedicada a su ex novio Justin Bieber?

La cantante Selena Gómez ha tenido momentos muy difíciles en su vida, pues durante el tiempo que fue diagnosticada con la enfermedad lupus, decidió ausentarse de los escenarios para mejorar su salud, sin embargo, la famosa tuvo una crisis emocional el año pasado, por esta razón compartió un emotivo mensaje en Instagram para anunciar un descanso de las redes sociales.

La famosa había mencionado que padecía depresión y ansiedad, por tal motivo fue internada en un centro de salud mental para poder continuar con su vida normal y enfocarse en su carrera en la industria de la música.

Y es que habían mencionado que aquellas crisis emocionales que tuvo la famosa el año pasado, fue por el compromiso de su ex Justin Bieber con la modelo Hailey Baldwin; ambos habían anunciado que muy pronto llegarían al altar, luego de haber confirmado su noviazgo en tan pocos meses.

La repentina noticia de su ex novio, causó revuelo en las redes sociales y comenzaron a filtrarse fotografías de Bieber de las veces que él le fue infiel a la famosa cuando ambos tenían una relación sentimental.

Recordamos que Selena Gómez tuvo un tóxico romance con el intérprete de "Baby", en diversas ocasiones habían regresado y terminado su noviazgo, hasta que por fin la cantante optó por finalizar y terminar su relación con el famoso.

La cantante quizás esas experiencias le hayan servido en su vida y ahora ha estado anunciado el lanzamiento de su nueva canción que lleva por nombre "Lose You To Love Me" "Necesitaba perderte para amarme", con estas palabras, sus fans han estado mencionando que el nuevo tema sea una dedicatoria para su ex Justin Bieber.

