Selena Gomez: Justin Bieber HABLÓ con ella tras escuchar “Lose You To Love”

Selena Gomez ha vuelto hacer polémica, luego de que la cantante hiciera una fuerte confesión acerca de Justin Bieber y su novedosa canción que acaba de lanzar titulada “Lose You To Love”.

Resulta que la cantante estadounidense confesó que su ex Justin Bieber le escribió después de que escuchara su nuevo tema “Lose You To Love Me” para decirle que lo que pensó al respecto.

Hay que recordar que Selena Gomez, quien recientemente lanzó su nuevo material, y que con su tema Lose You To Love Me (Perderte a ti para amarme a mí) causó gran polémica por la frase "en dos meses nos remplazaste", que para muchos fue una clara referencia de como Justin Bieber terminó con ella para iniciar un nuevo romance al poco tiempo con su actual esposa, Hailey Baldwin.

Es por eso que nuevamente Selena que ahora está en plena promoción de su disco habló en el programa “On Air with Ryan Seacrest”, donde expresó sus emociones guardadas durante mucho tiempo, por lo que cuando le preguntaron de por qué pasó tanto tiempo alejada de la música, ella comentó que fue su problema de salud, el trasplante de riñón consecuencia del lupus que la aqueja, y una gran depresión lo que la llevó a retraerse:

“Creo que siento una sensación de alivio, ¿sabes? Han pasado cuatro años desde que he estado trabajando en este álbum, y en realidad es el momento perfecto porque iba a lanzarlo hace dos años, y ninguna de las palabras que estoy hablando habría existido".

Pero lo que más llamó la atención fue que luego de que al final Gómez aceptó que las letras de sus canciones las escribió cuando estaba muy triste, también confirmó que Justin ha tenido comunicación con ella y que ya le envió un mensaje por su nuevo lanzamiento, afirmando lo siguiente: “Dijo que era hermosa, fue algo difícil", provocando la indignación de los seleneitors que no pueden ni ver ni en pintura al famoso cantante.