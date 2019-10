Selena Gomez: El camino junto a Justin Bieber "Así fue su relación"

Mucho es lo que han vivido ambos cantantes, Selena Gómez tras un periodo de recuperación de su salud, Justin Bieber en una nueva etapa de su vida contrayendo matrimonio con Hailey Baldwin, esto fue lo que pasó durante su noviazgo.

La relación amorosa entre ambos duró más de 6 años, en ese lapso de tiempo hubo muchos altibajos debido al repentino ascenso de los cantantes en su carrera musical, una vida llena de excesos fue lo que vivieron durante sus primeros años juntos.

Justin Bieber confesó en su cuenta de Instagram lo que sintió durante el tiempo que estuvo perdido, sobre cómo gracias a Hailey Baldwin fue que encontró el regreso al camino correcto, pues el cantante admitió sentirse mal por la gran suma de pensamientos negativos que sentía de sí mismo.

Desde sus 13 años Bieber ya había saltado de ser una persona poco conocida a uno de los cantantes más exitosos del momento, con tanta fama, dinero y propiedades, su vida había cambiado, aunque no todo era feliz pues al ser menor de edad, admitió sentirse infeliz y sin rumbo.

El cantante admitió que fue adicto a las relaciones sexuales, no tenía humildad, mucho menos respeto por las mujeres, todo eso lo llevó a rápidamente ser ridiculizado por la sociedad, a sus 19 años comenzó a consumir drogas, lo que le llevó a estar en lo más bajo de su vida.

Si nos ponemos a analizar, vemos que su relación con Selena fue durante ese tiempo, pues en el 2011 comenzaron a salir oficialmente, en el 2012 tuvieron su primer rompimiento, lo que a los fans les pareció triste y sin esperanzas de verlos juntos, fue en el 2014 cuando regresaron (el mismo año que Bieber llegó a estar en la cárcel).

En el 2014 Selena Gomez lanzó el tema “The Heart Wants what It Wants” y en el 2015 ambos tomarían caminos separados, en ese tiempo Justin Bieber conoció a su actual esposa Hailey Baldwin, quien estuvo con él como su amiga en los momentos más duros para el cantante.

Sin embargo, cuando Selena recibió el trasplante de riñón en el 2017, Bieber le mandó flores, así como también mantuvo una relación sana en redes sociales, para sorpresa de la cantante Bieber le habría propuesto matrimonio a Hailey Baldwin.

