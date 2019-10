Selena Gomez: El VERDADERO significado de la canción “Lose You To Love Me” (FOTOS)

Selena Gomez, quien es una de las grandes actrices y cantantes de Estados Unidos ha lanzado su primer single en solitario después de en cuatro años de haber atravesado un sinfín de problemáticas, que hoy ha superado.

Su nueva canción, "Lose You To Love Me" es fácilmente su canción más emotiva hasta la fecha y su debut ha causado muchaos comentarios entre los fanáticos sobre su significado, pues algunos están convencidos de que el recién casado Justin Beiber, con quien Gomez tuvo una relación muy pública y difícil, es la inspiración detrás de la última balada de Gomez.

UNA BREVE BIOGRAFÍA

Momentos antes del debut de la nueva canción de Gómez, acudió a su página de Instagram para escribir una nota sincera a sus fanáticos agradeciéndoles su inquebrantable apoyo a lo largo de su carrera, ya que además de su relación difícil con Beiber, Gómez también ha luchado con la salud mental y una grave enfermedad autoinmune, el lupus.

UNA NOTA PODEROSA PARA INSTAGRAM

Luego de que su nueva canción debutara oficialmente, compartió una nota aún más personal en su historia de Instagram, donde fue sincera sobre su fuerte relación con Cristo: “Literalmente solo me estoy acostando y agradeciendo a Jesús... Adónde me llevó mi padre y ubicarme es exactamente donde debo estar. Me dijo 'Selena, espera, me duele cuando tú dueles. Lloro cuando lloras pero NUNCA, NUNCA me iré de tu lado.”.

Pero eso no es todo, pues también ha agregado en ese mismo mensaje lo siguiente: “Trabaja conmigo, camina conmigo y mira cómo lo hago. Él siempre me sorprende y siempre me enamoro de Él. En mis peores momentos, como momentos horribles y dolorosos, nunca paré…cayendo de rodillas queriendo y necesitando solo su amor. Mira, el enemigo sigue intentando derribarme y simplemente no va a suceder. Hoy no. No el próximo...”.

¿LA NUEVA CANCIÓN REALMENTE HABLA SOBRE JUSTIN BEIBER?

La mayoría de los selenators están convencidos de que la nueva canción de Selena Gomez está inspirada en Beiber y algunas de las letras ciertamente se prestan a esa teoría, particularmente porque Gómez ayudó a escribir la canción.

Aunque la mayoría de las personas simplemente especulan, Gómez reveló en silencio la inspiración para su nueva canción, pues en YouTube, Selena Gomez fijó su comentario debajo del video, expresando de qué se trata "Lose You To Love Me": “Esta canción se inspiró en muchas cosas que han sucedido en mi vida desde el lanzamiento de mi último álbum. Quiero que la gente sienta esperanza y sepa que saldrás del otro lado más fuerte y una mejor versión de ti mismo”.

Cabe destacar que con "Lose You To Love Me", Gómez muestra que se está moviendo completamente hacia una nueva era, la cual incluye su muy esperado tercer álbum de estudio en solitario, que aunque aún no ha anunciado la fecha de lanzamiento pero que ya se está volviendo el más esperado de la cantante.