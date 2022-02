Selena Gomez ¿Dejará Hollywood para reinar en el Programa Hoy de Televisa? Foto: latimes.com

Aunque suena increíble de imaginar que el Programa Hoy cuente con la presencia de Selena Gomez, esta idea no podría ser tan descabellada para la actual Televisa que parece estar ahora más cerca de Hollywood, ¡aquí te damos los detalles!

En La Verdad Noticias te revelamos que después de que la televisora de San Ángel y Univisión se fusionaron las estrellas norteamericanas podrían estar más cerca de los mexicanos.

Anteriormente te contamos que ha tenido relaciones amorosas ‘malditas’; sin embargo, ahora te diremos por qué esta famosa podría tocar suelo azteca muy pronto.

¿Selena Gomez podría estar en Hoy de Televisa?

Selena. Foto: quien.com

Este rumor ha crecido luego de que ella, así como Salma Hayek, Angelique Boyer y Sebastián Rulli aparecieran juntos en un video transmitido en la matutino para hablar sobre Vix, la plataforma de streaming que llegó con la fusión de las dos televisoras, y donde ambas podrán compartir su contenido a todas sus audiencias.

Ante esta colaboración, no se descarta que en algún momento Selena pueda llegar al Programa Hoy para hacer alguna presentación o proyecto, y es que tan solo hay que recordar que hace poco Marisol González llegó al show Tu Cara Me Suena de Univisión, así que, para los fans de las estrellas norteamericanas esto es buena noticia, pues, no se sabe en qué momento podrían quedar sorprendidos con alguna llegada ¡inesperada!

¿Cuál es la enfermedad de Selena?

Selena. Foto: www.revistavanityfair.es

Tiene trastorno bipolar, también tiene lupus e incluso en algún momento fue sometida a un trasplante de riñón.

