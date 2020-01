Selena Gómez: Conoce a su GEMELA mexicana ¡Parecidísima!

La cantante Selena Gómez no hace mucho comunicó que iba a desaparecer durante un tiempo de las redes sociales, muchos se preocuparon, pues la razón que llevó a la cantante a tomarse un respiro no fue otra que una profunda depresión y una ansiedad que le hacía la vida imposible.

Hay que destacar que la ansiedad y la depresión vinieron precisamente por las confrontaciones en los medios y tras la polémica separación con Justin Bieber, que muchos no paraban de atacarla por las redes sociales, es por eso que le llevó a estar unos meses en un centro psiquiátrico donde realizo mucho trabajo terapéutico.

Pese a todo eso Selena Gómez se ha convertido en toda una celebridad de la música y del espectáculo, imponiendo tendencias en el mundo de la muda, de la música y en las redes sociales, donde no se deja de hablar de ella, de su talento y de su belleza.

Selena Gómez: Conoce a su GEMELA mexicana ¡Parecidísima!

La gemela de Selena Gomez en México

Pareciera que Selena Gomez es inigualable en muchos sentidos y mucho más físicamente, pero tal parece que en México se ha desmentido esa teoría, ya que al menos en el lado físico, existe una copia idéntica de ella, que recientemente ha causado mucho furor en el medio de la farándula.

Se trata de Sofía Solares, que como la imagen comparativa lo muestra, es la auténtica gemela de la artista Selena Gómez, la más grande estrella de la música juvenil, pues Sofía tiene 22 años y viene revolucionando las redes sociales por su enorme parecido a la intérprete de Lose You to Love Me.

TE PUEDE INTERESAR: Justin Bieber abusaba de Selena Gomez cuando era su novia

Selena Gómez es una de las cantantes juveniles del pop más querida de la última década, desde su participación en Disney Channel, su regreso a la música marcó un antes y un después en su carrera, pero no solo eso, pues también se ha convertido en un icono de la música pop como ninguna otra cantante, además de ser toda una guerrera al vencer todos sus obstáculos.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana