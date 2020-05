Selena Gomez: Así de guapa luce la famosa al natural

Selena Gomez ha seguido las medidas de distanciamiento social, por lo que ahora pasa la cuarentena en su casa, aunque en ciertas ocasiones la ex de Justin Bieber sabe cómo entretener a sus millones de seguidores.

La ex "Chica Disney" lució al natural su cabello, aunque solo se maquilló un poco para tomarse varias fotos, su melena fue lo que más llamó la atención de los fans, pues en muy pocas ocasiones se deja ver con un look despeinado.

A sus 27 años de edad la cantante sigue causando sensación en las redes sociales, pues ha demostrado que desde pequeña es idéntica a su mamá; pues así lo presumió en una de las fotos que subió para celebrar el Día de las Madres.

Selena Gomez luce más guapa con nuevo look

A través de su cuenta oficial de Instagram la cantante presumió algunas fotos que se tomó en su habitación. En la publicación reveló que su papá le cuestionó el motivo de su maquillaje, por lo que la famosa solo usó algunos productos de belleza y no le importó enseñar su cabello al natural.

Aquellas instantáneas cautivaron a sus millones de seguidores, incluso algunos famosos también comentaron la publicación, luego de que la artista presumió su pelo despeinado, pues debido a la cuarentena ha estado entreteniéndose en su casa, y qué mejor que practicar algunas técnicas de belleza.

Selena Gomez luce más guapa Foto: Instagram

Selena Gomez y su nueva música

Desde que la artista estadounidense atravesó por un momento difícil en su vida, decidió ausentarse de las redes sociales y hacer una pausa a su carrera musical, pero tras varios meses de ausencia, el sitio TMZ dio a conocer que estaba en un centro psiquiátrico luego de haber tenido una crisis emocional.

Luego de algún tiempo, la famosa regresó nuevamente a la música, dando a conocer su primer sencillo titulado "Lose You To Love Me" que se desprende de su más reciente álbum "Rare". Esta canción habla acerca de la tóxica relación sentimental que tuvo con Justin Bieber, pero ahora ese capítulo de su vida a quedado en el pasado.

Posteriormente la cantante presentó su siguiente tema "Look At Her Now", la letra de aquella canción habla sobre cómo lamenta haber tenido un romance tan difícil y que le llevó tiempo en olvidar y volver a ser feliz.

De igual forma lanzó el videoclip "Rare" tema que lleva el nombre de su nuevo disco. Para principios de abril presentó "Boyfriend" causando furor entre sus seguidores, debido a que Justin Bieber tiene una canción con ese mismo nombre.