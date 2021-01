Selena Gomez: Abrigo de Louis Vuitton de los memes costó 6,000 dólares

Selena Gomez ha estado en varias páginas de redes sociales porque fue captada durante un paseo por Nueva York porque compró al momento un abrigo de Louis Vuitton después de sentir algo de frío.

La foto se convirtió en meme debido a que los artículos de Louis Vuitton son extremadamente caros, así que dio mucha gracia a algunos de sus fans que hiciera una compra tan grande solo por un poco de frío.

En La Verdad Noticias hemos averiguado que el abrigo Louis Vuitton que Selena Gomez compró sin pensarlo dos veces tiene un costo de 6 mil dólares que equivalen a poco más de 12 mil pesos mexicanos, 120295.80 para ser exactos.

Selena Gomez completó su look con Louis Vouitton

Selena Gomez de 28 años, se regaló un viaje de compras en una tienda Louis Vuitton en Manhattan el 25 de enero, que seguramente has visto en redes sociales recientemente, así como el atuendo llamativo que usó.

La alumna de Disney Channel mantuvo su atuendo simple pero elegante para la divertida excursión: un top desnudo transparente, metido en jeans de cintura alta y lavado claro, que coordinó con una máscara facial en tono nude.

Selena Gomez deslumbra en tienda Louis Vuitton de NYC

La cantante se ha quedado en Nueva York para filmar una nueva comedia de Hulu llamada Only Murders In The Building. La serie también es protagonizada por Steve Martin y Martin Short, con quienes Selena es coproductora ejecutiva.

¿Qué te parece la compra impulsiva de Selena Gomez?, ¿Te sorprende saber el costo del abrigo de Louis Vouitton que compró la cantante? Dinos en los comentarios.

