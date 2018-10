Selena, Fergie, Bad bunny y Prince Royce en un nueva colaboración

¿Alguna vez te imaginaste una colaboración entre Selena Gomez, Fergie, Bad bunny y Prince Royce?, pues esta noticia es una realidad.

Sin duda que la música latina se encuentra pasando por una gran racha que difícilmente será detenida, pues tras la fusión de talentos entre cantantes latinos y artistas de países como Estados Unidos o Reino Unido han dado grandes resultados, para muestra “Despacito”, colaboración entre Luis Fonsi y Justin Bieber que se convirtió en todo un fenómeno en el mundo.

Tras esta combinación, otros artistas buscaron repetir la fórmula, incluso Luis Fonsi buscó seguir la misma línea con Demi Lovato en el tema “Échame la culpa” la cuál fue todo un éxito. De igual manera los temas “I Like It” de Cardi B con J Balvin y Bad Bunny, “Mi gente” de J Balvin junto a Beyoncé y recientemente “Taki Taki” de Dj Snake con Selena Gómez, Ozuna y Cardi B se han colocado en las primeras posiciones de los charts más importantes en el mundo.

Ahora, Jean Rodríguez, hermano de Luis Fonsi ha reclutado los talentos de Fergie, Selena Gómez, Prince Royce y Bad Bunny en el tema “Mala”, la cuál se espera sea estrenada en el mes de noviembre, así lo reveló en una reciente entrevista.

“Ahorita va a salir una canción que yo creo que es de lo mejor que me ha pasado en la vida, porque estoy entrando con pie derecho, bueno ya he hecho muchas cosas para el mercado americano, pero no a este nivel ya que Prince Royce, Bad Bunny, Fergie y Selena Gómez estarán cantando una canción mía que se llama Mala”